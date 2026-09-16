La fiscalia demana un any i sis mesos de presó per un intent de robatori a Igualada
L'home ja tenia diversos antecedents i condemnes per robatoris a cases i botigues
L'Audiència de Barcelona veurà aquest dijous el judici contra un home acusat d'un intent de robatori a Igualada. Els fets van passar el 4 de febrer de 2023, quan l'home, que acumulava diversos antecedents i condemnes per robatoris a cases i establiments per part de jutjats de Barcelona, va intentar forçar la porta d'una perruqueria a Igualada.
Posteriorment, va agafar una pedra i la va llençar contra la porta de l'establiment, provocant danys al vidre, la porta i el pany de la botiga valorats en més de 960 euros. Un cop a dins, l'home va anar a obrir la caixa registradora, però es va trobar que estava buida, i per això va marxar de la perruqueria.
Per al fiscal, aquests fets constitueixen un delicte de robatori amb força a establiment en grau de temptativa, i demana per a l'acusat un any i sis mesos de presó, a més de la corresponent indemnització per a l'afectada i la seva asseguradora. El judici es farà demà al matí a la secció 6a de l'Audiència de Barcelona.
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