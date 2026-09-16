Jordi Savall, músic d'Igualada al programa 'La Revuelta': "Sempre que veieu una partitura anònima, penseu que probablement hi ha una dona darrere"
El músic i director d’orquestra igualadí conversa amb David Broncano sobre la seva trajectòria, el paper de les dones en la música de l'edat mitjana i el seu nou espectacle
El programa de Radiotelevisió Espanyola (RTVE) La Revuelta ha rebut el dimarts 15 de setembre al seu plató el músic igualadí Jordi Savall. La visita del violagambista i director d’orquestra català ha estat marcada per la presentació d’Un Rèquiem alemany i Cant del destí, el seu nou espectacle a l’Auditori Nacional de Madrid, i per la reivindicació del valor de les dones en la música clàssica, entre altres qüestions.
Com una de les figures de més rellevància internacional, Savall ha desenvolupat tota una carrera com a musicòleg, recuperant i conservant la història de la música. Precisament, en el programa de La 1 va repassar la seva trajectòria en la recuperació i difusió de la "música antiga", tot i que el músic rebutja aquesta etiqueta perquè "la música viu en el moment en què es canta i es toca".
Durant l’entrevista, el mestre català explicava que "moltes simfòniques toquen amb instruments moderns. Jo toco la música amb els instruments de l’època i el tempo correcte", a més de demostrar-ho amb una actuació amb instruments renaixentistes.
La figura de les dones en la música antiga
Tanmateix, el musicòleg va aprofitar l’espai públic per reivindicar el valor de les dones en la música de l’edat mitjana. "Una orquestra de dones sona diferent d’una orquestra mixta, passa una cosa especial", reflexionava, en explicar la raó per la qual va decidir formar una orquestra composta exclusivament per intèrprets femenines.
"Un home, quan compon una cançó, sempre posa el seu nom. Els músics i les músiques d’aquesta època eren servents i, quan una dama noble componia una cançó, no s’atrevia a posar el seu nom perquè se la catalogava com a servent. A Itàlia, les dones que feien música eren tractades com a putes perquè cantaven, tocaven i exhibien el seu talent. Sempre que veieu una partitura o una cançó que és anònima, penseu que probablement hi ha una dona darrere que la va compondre", deia.
Les polèmiques i clàssiques preguntes
I, com és costum al programa, Savall no podia marxar sense que el presentador, David Broncano, li fes les dues clàssiques i polèmiques preguntes sobre els diners que posseeix al banc i les relacions sexuals que ha mantingut durant l’últim mes. A propòsit d'això, l’igualadí responia que "estar davant d’un cor o una orquestra que toca l’ànima de milers de persones és molt més que un orgasme".
Pel que fa als diners, Jordi Savall reconeixia que es guanya bé la vida, però que té "més deutes dels que guanya", perquè "quan tens projectes has d’invertir i gastar diners". Respecte d’això, transmetia que sense utopia no hi ha creativitat i que, per exemple, continuar publicant discos en format físic acompanyats d’un llibre és important per no perdre el contacte físic amb la música.
La música en directe
El mestre català declarava que "els espectacles en viu sempre estan plens. Necessitem escoltar els músics i els actors, perquè les pantalles i les plataformes no tenen ànima". Altrament, afegia que un bon músic ha de transmetre emoció, ja que, si no, la música passa a ser simple divertiment.
D’aquesta manera culminava la seva visita, amb la interpretació en viu d’"El cant dels ocells", una de les cançons populars catalanes més antigues, i de "La gallarda napolitana".