La MICOD impulsa dos nous grups de dones aquesta tardor per compartir experiències i teixir vincles
“Dinar sense tabús” i “Soledat no desitjada” ofereixen espais gratuïts de conversa, reflexió i cura col·lectiva amb perspectiva feminista
Regió7
El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena (MICOD) ampliarà aquesta tardor la seva oferta d’espais grupals amb dues noves propostes adreçades a dones del territori. Es tracta de “Dinar sense tabús”, una nova edició d’un grup centrat en la sexualitat, i “Soledat no desitjada”, una iniciativa de nova creació que vol facilitar l’intercanvi d’experiències i la creació de vincles.
El primer grup a començar serà “Dinar sense tabús”, que celebrarà la primera sessió el dijous 24 de setembre, de 13 a 15 h, a Cal Badia. Dinamitzat per la psicòloga Myrna González, el grup constarà de cinc trobades: els dies 24 de setembre, 8 i 22 d’octubre, i 5 i 12 de novembre.
La proposta recupera el format de les edicions anteriors i planteja un espai de trobada al voltant de la taula, durant l’hora de dinar, per conversar i compartir experiències sobre la sexualitat des d’una mirada àmplia i feminista. Les sessions tindran una periodicitat quinzenal, excepte la darrera trobada.
A finals d’octubre començarà el segon grup, “Soledat no desitjada”, una proposta nova que tindrà lloc a La Vinícola de Santa Margarida de Montbui. La primera sessió serà el dilluns 26 d’octubre, de 9 a 11 h, i les trobades continuaran els dies 9 i 23 de novembre i 14 i 21 de desembre. En aquest cas, les sessions estaran dinamitzades per la psicòloga Lu Rodríguez.
El grup oferirà un espai d’esmorzar i conversa per abordar les experiències relacionades amb la soledat no desitjada des d’una perspectiva de gènere. La proposta parteix de la reflexió sobre com els mandats de gènere han situat tradicionalment les dones en rols vinculats a la cura, la complaença i la disponibilitat envers els altres, factors que poden influir en la manera de construir relacions, viure la soledat o expressar-la.
Espais de prevenció i apoderament
Ambdues iniciatives són gratuïtes i obertes a persones socialitzades com a dones i formen part de l’aposta del SIAD MICOD per reforçar els espais grupals com a eines de prevenció, apoderament i benestar emocional.
Des de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena s’anima les dones dels municipis del territori a participar en aquestes propostes i a formar part d’espais de conversa i cura col·lectiva.
Per obtenir més informació o formalitzar la inscripció, cal contactar amb el SIAD MICOD al telèfon 667 903 732.
Un servei d’atenció a les dones del territori
El SIAD MICOD és un recurs gratuït de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena que ofereix informació, assessorament, primera atenció i acompanyament emocional i jurídic a les dones en àmbits com el laboral, social, personal i familiar.
El servei s’adreça a les dones d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, la Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí.
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