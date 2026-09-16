La Policia Local d'Igualada denuncia dos menors per un foc a una nau abandonada
Els Bombers van haver d'actuar en l'incendi, que no va revestir de gravetat
La Policia Local d'Igualada ha denunciat dos menors per fer un foc que va provocar un incendi en una nau buida al barri del Rec. Els fets van passar divendres a la nit, quan els agents van ser alertats que quatre joves havien sortit cames ajudeu-me de la nau, i que al moment es va veure com hi havia un foc que va provocar un incendi.
Els Bombers van acudir al lloc i van poder apagar les flames, mentre els agents de la Policia Local començaven a investigar i identificaven dos menors, un noi i una noia, implicats en els fets. Un cop localitzats, van ser denunciats per fer foc sense autorització, i lliurats de nou als seus pares.
Detenció d'un home buscat a Sevilla
Per altra banda, diumenge al migdia, una patrulla de la Policia Local va observar que un home adoptava una actitud sospitosa en veure'ls. Els agents van identificar-lo i van comprovar que tenia en vigor una ordre de localització i de detenció pendents d'un jutjat de Sevilla per un delicte d'estafa. L'home, de 49 anys, va quedar detingut i posat a disposició de Mossos d'Esquadra.
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