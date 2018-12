Comiat forçat de La Carpa del Riu després de 25 anys de música a la riba del Cardener

La 25a temporada de la sala de festes La Carpa del Riu, a la llera del Cardener, també va ser l'última per al local d'oci nocturn de Manresa.

Aquest any s'acabava la concessió que tenia amb l'Ajuntament, que no s'ha renovat perquè el consistori hi projecta una zona verda que donaria continuïtat al que s'anomena parc del Cardener per poder recórrer la llera del riu al seu pas per Manresa. El projecte és incompatible amb l'activitat de la discoteca. Els responsables del local van intentar sense èxit allargar la concessió un temps més.

El 29 de setembre passat es va celebrar a La Carpa del Riu una festa de comiat en la qual van participar un total d'unes 2.500 persones tant clients joves que hi solien anar els darrers estius, temporada en què obria portes, com d'antics, ja no tan joves.