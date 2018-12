Unió de Pagesos ha tret a la llum enguany a la Catalunya Central el conflicte de les immatriculacions (el registre de propietats al seu nom) de l'Església catòlica. El sindicat agrari ha obert la caixa dels trons d'una polèmica que ja havia aflorat en altres punts de l'Estat i acusa l'Església de dur a terme «un espoli» silenciós aprofitant els privilegis que històricament ha tingut i emparant-se en una normativa aprovada en ple règim franquista.

Joan Casajoana, membre de la permanent comarcal del Bages d'UP va ser el primer propietari que va denunciar, l'abril passat, que la diòcesis de Vic havia immatriculat béns situats dins de propietats seves a Sant Vicenç i una altra de Castellfollit del Boix. A partir d'aquí el sindicat va fer una crida a tots els propietaris de masies i cases pairals de la Catalunya Central que tinguin aquest tipus d'edificacions en les seves terres, així com ajuntaments i altres administracions, perquè comprovessin als Registre de la Propietat corresponents quina és la titularitat actual d'aquests béns.



430 immatriculacions

Després d'uns mesos d'investigació, el sindicat feia públic que els bisbats de Vic i de Solsona han immatriculat prop de 430 béns patrimonials de 95 municipis de les comarques del Bages, l'Anoia i el Berguedà, en els últims 25 anys. Entre aquests hi ha 203 ermites, esglésies i capelles, 52 cases rectorals i rectories, 95 terrenys i finques, 50 cementiris, a més d'horts, coberts i uns quants habitatges.

Davant d'això, Unió de Pagesos denunciava que el que hi ha hagut és una enorme operació de registre de finques a favor de l'Església, sobretot entre el 2014 i 2015, l'any de marge que va donar el govern del PP abans que entrés en vigor la reforma de la Llei Hipotecària que derogava la normativa que permetia als bisbes actuar com a notaris. Un privilegi que provenia d'un reial decret aprovat en plena dictadura (el febrer del 1946) que li permetia fer-se seus els béns que administrava. UP ha qualificat el procés «d'il·legal i clandestí» i ha acusat els bisbes d'actuar «amb nocturnitat i traïdoria».



El Bisbat defensa que «és legal»

En un comunicat emès a final de setembre, la diòcesis de Vic assegurava que «la immatriculació dels temples catòlics ha estat un procés no arbitrari i completament legal». Afirmava que «durant 137 anys, l'Església catòlica no va poder registrar els seus temples, a diferència dels particulars i de les altres confessions religioses», i també assegurava que «una immatriculació és la primera inscripció d'una finca al Registre de la Propietat, per tant, significa que cap particular la tenia registrada al seu nom anteriorment». De la mateixa manera, expressava que l'Església no ha actuat arbitràriament, ja que «es va documentar del que li constava com a propi i amb la supervisió d'especialistes externs». Per això, deia que en cas de possibles errors estava «oberta al diàleg i a la revisió».

UP ha volgut anar més lluny i ha portat les immatriculacions fins al Parlament, on va comparèixer, l'octubre passat, a la comissió de Justícia per demanar que es facin aflorar les apropiacions dels bisbats i també ha fet arribar un escrit de denúncia al Síndic de Greuges. El sindicat, que ha destapat el conflicte de les immatriculacions, vol que aquesta sigui una lluita de país en defensa dels béns patrimonials dels pobles.



Primera victòria del sindicat

La lluita d'Unió de Pagesos amb el Bisbat de Vic pel tema de les immatriculacions ha obtingut la primera victòria. Documentació que va guardar l'arxiu episcopal demostra que l'església de Sant Jaume del Clot del Grau, de Castellfollit del Boix, una de les quals UP denunciava que s'havia immatriculat, no és de l'Església, que ja ha iniciat els tràmits per retornar la propietat i anul·lar la immatriculació incorrecta.