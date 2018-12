Els descomptes de l'autopista no són un desembussador

Després de tres anys d'aplicació els descomptes implantats per la Generalitat a l'autopista Terrassa-Manresa no no acaben de tenir el poder de captació que la Generalitat esperava. Una suposada atracció que fins ara ha quedat molt curta, i que tenia com a objectiu essencial treure vehicles al saturat tram sud de la C-55. Fins ara, ha fracassat com a desembussador.

Malgrat que des del 2017 ha traslladat més usuaris cap a la C-16, no hi ha hagut pràcticament variació en relació amb els registres de fa gairebé un any i és la C-55 la que segueix suportant clarament el pes majoritari del trànsit d'aquest corredor de Manresa cap al sud, també en les franges concretes que el recorregut (fins al peatge de Sant Vicenç-Castellbell) és gratuït.

Ho posaven de manifest les xifres de què disposa i que ha facilitat el departament de Territori dels controls que porta a terme dels trajectes que es fan per aquest corredor, mitjançant sensors que detecten dispositius mòbils que porten els conductors.

En concret, aquest seguiment s'ha fet amb el trànsit de vehicles que circulen (com a mínim) entre Cabrianes (C-16) i Monistrol (C-55), i també entre Cabrianes (C-16) i Castellbell (C-58), per recollir les dues alternatives de destinació o origen.

Al primer dels recorreguts, es constata que del 2 al 8 de juliol passat (l'últim període de què hi havia dades), en horaris de descompte, just un terç dels conductors va fer ús de l'autopista (sortint o entrant a l'accés de Sant Vicenç), mentre que la resta, dues terceres parts, va usar la C-55, malgrat que podia fer el mateix trajecte per la via ràpida sense pagar. El període (dels que es van fer seguiment) que més flux va portar cap a l'autopista va ser del 4 al 25 de març, quan hi van passar, en franges de gratuïtat, el 37% dels vehicles que van fer el trajecte. Les dades mostren, a més, una paradoxa, que és que a les hores que no s'apliquen els descomptes, els percentatges no varien gaire. De mitjana, en aquestes franges un de cada quatre vehicles que fan el recorregut entre Cabrianes i Monistrol de Montserrat utilitzen l'autopista, i aproximadament el 75% van per la C-55.

Però aquestes desproporcions són encara més accentuades en el registre de trajectes que van de Cabrianes a Castellbell (per agafar la carretera de Terrassa, la C-58). En aquest cas, només al voltant del 13% dels conductors utilitzen l'autopista per fer el recorregut en les hores que els descomptes són efectius, mentre que el 87% (que tindrien aquesta opció ràpida i gratuïta) van per les carreteres generals. I en aquest mateix recorregut, a les franges horàries en què no s'apliquen els descomptes a l'autopista, pràcticament és només el 3% el nombre d'usuaris que utilitza la via de pagament.

La Generalitat va començar a aplicar uns descomptes específics al tram del Bages de l'autopista el gener del 2016. Un any després, i reconeixent que els resultats no havien estat els esperats, es va dur a terme una ampliació territorial d'aquelles mateixes bonificacions. Així, el 2 de gener del 2017 entraven en vigor les noves condicions. Si fins llavors aquests descomptes estaven limitats al moviment de vehicles al tram que va des del peatge de Castellbell fins com a màxim l'enllaç número 54 (el que hi ha entre Sant Fruitós i Navarcles) d'aquesta via de pagament, a partir d'aquell moment s'ampliaven a tots els recorreguts cap al nord (o des del nord), sigui quin sigui l'origen i destinació.