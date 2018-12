Un fort tornado escombra Cardona i arriba a Navès

Cardona recordarà el 2018, entre altres coses, com l'any del tornado. No hi va haver morts ni ferits, però sí nombroses destrosses materials que es xifren en 800.000 euros. És el balanç que es va fer mesos després del virulent fenomen que va sorprendre els veïns el 7 de gener la matinada, i del qual van trigar temps a refer-se. De fet, l'Ajuntament va sol·licitar la declaració de zona afectada greument per emergències de protecció civil (l'actual denominació de zona catastròfica), que es manté en suspens, i a hores d'ara amb poques esperances que hi hagi un pronunciament per part del ministeri d'Interior. Sí que ha respost a les sol·licituds individuals per danys materials que van presentar set veïns de Cardona i un de Navès.

El tornado es va iniciar cap a 1/4 de 3 de la matinada al nucli de la Coromina i va anar avançant cap a Cardona fins a arribar al terme de Navès. L'albada va deixar un panorama desolador de teulades de cases i coberts arrencades, bigues desplaçades, arbres caiguts i runa escampada per tot arreu. I és que a Cardona ningú no recorda un fenomen semblant, i a Catalunya n'hi ha hagut ben pocs. Es tractava d'un tornado de la categoria EF2 segons l'escala de Fujita millorada (que va del 0 al 5), que en aquest cas va recórrer uns 9 quilòmetres i va assolir una amplada de fins a 500 metres en la part central de la seva trajectòria, i va tenir una velocitat màxima estimada superior als 180 quilòmetres per hora. Aquell mateix dia, un tornado similar va afectar els municipis de Cistella, Terrades i Navata (a l'Alt Empordà).

Més enllà de l'impacte emocional, el tornado va suposar prop de dos mesos de feina per retirar totes les restes i deixar neta l'àrea afectada. Ho va fer una empresa especialitzada, que va retirar més de 28 tones de fibrociment (que es considera especialment delicat per la contaminació que deixa), i 800 tones de runa provinents de teulades, mitgeres i baixants.