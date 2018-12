La fundació de sor Lucía esborra els Tous del nom

No és Fundació Rosa Oriol. Ara és Fundació del Convent de Santa Clara, que és, de fet, on va néixer aquesta iniciativa solidària liderada per sor Lucía Caram, que ara com ara atén unes 4.500 persones.

Malgrat que hagi quedat mig tapat en una nebulosa espessa pel bé del projecte, a ningú no li passa per alt que la intenció de família Tous de rellevar del patronat de la fundació Pilar Rahola i Helena Rakosnik, esposa de l'expresident Mas, pels seus lligams amb l'independentisme, va passar factura al bon funcionament del projecte. Ara, al patronat no hi són ni l'una ni l'altra, però tampoc no hi ha cap representant dels Tous. La directora és Caram i el president, l'empresari Gabriel Prat, compromès amb la iniciativa solidària pràcticament des del seu origen.

La presentació de la nova fundació es va fer el setembre. L'objectiu, mantenir els projectes solidaris sense personalismes, amb la col·laboració dels manresans, ja siguin empreses o particulars. Ajuda per poder continuar la plataforma d'aliments, els pisos d'acollida, l'espai de dutxes, el cosidor i la residència per a persones sensesostre, que manté el nom de Residència Rosa Oriol.