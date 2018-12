Ja és aquí el reclamat crematori

Ciutats molt més petites, com Igualada i Vic, en tenen i, fins i tot, municipis que no són capital de comarca com Olesa de Montserrat o Torelló. Però Manresa no. Fins ara.

El grup Mémora, al qual pertany Fontal, enfila la recta final per a la construcció de la primera planta incineradora de cadàvers que tindrà la ciutat. Fa tres dècades que la capital del Bages donava voltes a la forma de dotar-se d'aquest equipament, l'absència del qual obligava a desplaçar-se a altres poblacions per poder materialitzar la cremació dels difunts.

Tenint en compte que la incineració és una tendència a l'alça, l'anomalia que suposava no disposar d'aquest tipus d'equipament es feia cada cop més feridora.

Feia molt temps que es posaven sobre la taula projectes que no arribaven a consolidar-se. Cal recordar, per exemple, que l'any 1990 l'Ajuntament de Manresa ja va plantejar la possibilitat d'habilitar un forn crematori a la ciutat davant la demanda objectiva de servei. La cosa no va passar d'aquí i 6 anys més tard, esperonat altre cop pels veïns, va plantejar estudiar la viabilitat de muntar-ne un de mancomunat.

Tampoc es va muntar res. Van arribar propostes de les funeràries, com la de Fontal, d'obrir un forn crematori per donar servei a tota la Catalunya Central al costat de les seves instal·lacions del carrer de Bruc. La idea de l'Ajuntament era convocar un concurs públic per adjudicar el crematori, i que s'ubiqués al cementiri municipal.

El concurs es va convocar l'any 2000, però va quedar desert perquè no s'hi va presentar cap funerària, ja que consideraven que les condicions no eren factibles. L'any següent qui es va moure va ser Fontanova i va presentar un projecte a l'Ajuntament per obrir un forn crematori al costat de les seves instal·lacions del carrer del Bruc, com ja havia fet Fontal quatre anys abans. Tampoc va tirar endavant i Fontanova ho va tornar a intentar en una nau industrial del polígon de Bufalvent, però l'Ajuntament ho va desestimar i va començar una batalla judicial.

Fontal va maniobrar i el gener del 2006 aquest diari informava de la compra del terreny on es construirà, finalment, l'equipament amb una inversió de 3,3 milions d'euros.

Qui va fer la compra del terreny va ser l'empresa Inversiones Funerarias Reunidas i qui va demanar la llicència ambiental va ser Serveis Funeraris de Barcelona, una societat participada en el 85% pel grup Mémora i el 15% per l'Ajuntament de Barcelona. El mes de gener d'enguany van començar les obres i, gairebé un any després, es troben en la recta final.

Tindrà capacitat per fer tres incineracions cada dia. Disposarà de quatre sales de vetlla, una cafeteria, una sala de cerimònies amb una cabuda per a 140 persones i un aparcament per a 46 vehicles. És situat entre el camí Vell de Rajadell i el carrer de la Lemmerz. Enmig de l'operació, Mémora va ser adquirida pel potentíssim fons de pensions Ontario Teachers'.