Manresa gira a l'entorn de la Bonavista

Encara és molt recent, però l'enorme canvi que ha experimentat el sector de la Bonavista de Manresa acabarà integrant-se en la rutina dels manresans fins al punt que aviat ja costarà recordar com era aquest espai abans que s'hi construís una rotonda.

La Bonavista és un dels grans nusos viaris de la ciutat per on cada dia passen centenars de cotxes i vianants, que han tingut durant vuit mesos els maldecaps originats per la construcció de la nova rotonda, que es va iniciar abans de l'estiu del 2017 amb l'enderroc de la finca ubicada al número 102 de la carretera de Vic. El paviment d'aquest vial es va començar a treure el mes de juny. Durant els mesos de les obres, la mobilitat d'aquest sector es va veure complicada per talls de trànsit i canvis de sentit, sobretot, que també van provocar les queixes de ciutadans i comerços.

L'octubre del 2017 es va obrir un carril de la ja dibuixada rotonda. Però no ha estat fins aquest any, el febrer, que s'ha enllestit l'esperat projecte que ha canviat la fesomia i la mobilitat d'una de les principals entrades de Manresa. Concretament, els dos carrils es van obrir al trànsit el 19 de febrer. Quedava pendent finalitzar la pavimentació i senyalització de part dels carrers de l'entorn. El 7 de març es van enllestir els treballs i això va permetre recuperar la normalitat a tot el sector, però amb alguns canvis importants en la circulació, com ara que la carretera del Pont de Vilomara sigui només de pujada (fins al carrer Viladordis), que s'hagi invertit el sentit del tram inicial del carrer Gaudí, o que el carrer de Joan XXIII tingui doble sentit entre la plaça Sant Jordi i la nova rotonda al sector del Remei, entre d'altres. La inauguració es va fer el 18 de març.

La reurbanització de la zona n'ha millorat la circulació, però no ha satisfet totes les opinions. Professors d'autoescola consultats per Regió7, per exemple, veuen la nova semaforització com una font de confusió per a vianants i conductors. També hi ha hagut crítiques causades per les retencions i per les topades entre vehicles que s'han succeït a l'entorn de la rotonda des de la seva obertura.



Connexió necessària

Els mèrits de prolongar la carretera del Pont de Vilomara fins a la intersecció amb la carretera de Vic perquè quedi enllaçada amb el passeig Pere III se'ls ha endut l'actual govern de CiU i ERC. Valentí Junyent serà l'alcalde de la nova Bonavista, però abans que ell n'hi ha hagut molts que van intentar fer realitat aquest projecte.

De fet, la idea es remunta al 1933, quan es va redactar un pla de reforma i eixample de Manresa que ja preveia aquesta opció. El pla general d'ordenació del 1981 plantejava fer-hi una gran rotonda. Pocs anys després, el 1986, l'alcalde Joan Cornet va ser el primer a moure fitxa amb la compravenda de dues de les 23 finques que ha hagut d'aconseguir l'Ajuntament per executar l'obra. El van seguir, en aquest camí de compravendes, intercanvis i expropiacions, quatre alcaldes més: Juli Sanclimens, Jordi Valls, Josep Camprubí i el mateix Junyent.

En total, més de 30 anys d'operacions –algunes de les quals han acabat als jutjats– i 5,2 milions invertits en l'adquisició del sòl. A banda, el cost de les obres per fer la rotonda: 1,58 milions d'euros, la majoria aportats per la Diputació de Barcelona.