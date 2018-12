Monistrol i Castellnou, la cara i la creu en el canvi d'alcaldies

ERC ha assolit aquest any dues noves alcaldies, al Bages i el Moianès. El ajuntaments de Castell-nou, per una banda, i Monistrol de Calders, per l'altra, afronten la recta final del mandat amb nous lideratges assolits en dos entorns ben diferents: el relleu va ser tens i crispat a Castellnou, mentre que a Monistrol va ser fruit d'un acord entre PDeCAT i ERC, que governen junts després de la moció de censura a la CUP el 2016.

A Castellnou, el republicà Domènec Òrrit, que era a l'oposició, va assumir l'alcaldia el 10 d'abril, després de la dimissió, dues setmanes abans, de Francesc Martínez, i de la desfeta del grup del PSC-PM que ell mateix liderava i que el 2015 va obtenir majoria absoluta. Una majoria que havia perdut mesos abans quan el regidor Manel Valero va passar al grup mixt per discrepàncies amb el partit, i la situació es va agreujar amb la posterior renúncia d'una altra regidora de govern i la dimissió de Martínez. Va plegar en un ple dividit entre defensors i detractors, que evidenciava el clima tens que havia marcat el mandat. ERC es va valer de la situació per agafar les regnes del consistori, fins i tot hi va incorporar membres que havien integrat la llista inicial de Martínez. Òrrit governa amb el suport de 7 dels 9 regidors, i només 2 de vinculats a l'antiga llista de Martínez formen l'oposició.

El republicà Arturo Argelaguer és el nou alcalde de Monistrol de Calders des del 18 de setembre. Va prendre el relleu de Sílvia Sànchez, del PDeCAT, que governava des que l'estiu del 2016 les dues formacions van derrocar el cupaire Ramon Vancells, amb una moció. Sànchez (que continua de regidora) va deixar l'alcaldia per motius «personals i de salut», i Argelaguer va obtenir el suport del seu company de partit i de les dues regidores del PDeCAT. A l'oposició hi ha els tres de la CUP.