PYMSA passa d'amargar els veïns a fer enfadar la fiscalia

Obrir les finestres sense por de respirar un aire contaminat amb un compost sospitós de generar càncer, ni a haver de suportar més soroll del permès. Estendre la roba sense que quedi impregnada de fum... És el que poden fer des de fa un any, i després de 40 de queixes, els veïns de l'empresa de tractament de la fusta PYMSA, al barri de Valldaura de Manresa. Amb moltes penes i treballs, David ha vençut Goliat. No s'ha acabat, però. Enguany no han estat els veïns els que s'han empipat amb l'empresa, sinó la Fiscalia.

Aquest 2018 ha estat determinant en el cas PYMSA. El dia 5 de desembre va fer un any que l'empresa va deixar de tractar la fusta amb creosota, fruit d'un acord amb l'Ajuntament presentat el 10 d'octubre del 2017. A banda del cessament d'aquesta activitat, va haver d'acreditar que la que continuava portant a terme –el tractament de fusta amb sals hidrosolubles– no superaria el límit de sorolls ni de vibracions permesos. Lligat amb això, l'abril passat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va tombar el recurs que havia presentat PYMSA contra l'acord de ple que va servir per aprovar el Mapa de Capacitat Acústica de Manresa. Un mapa que fixa un límit de soroll a la zona on està situada amb què l'empresa no estava d'acord. Anteriorment, superar aquests límits ja havia fet que l'Ajuntament la sancionés un parell de vegades.

La cirereta a aquest llarg procés, que no s'ha acabat del tot -queda pendent que, com va anunciar l'alcalde Valentí Junyent, l'empresa marxi de Valldaura el 2019– la va posar, l'octubre passat, la interposició d'una querella de la Fiscalia Provincial de Barcelona contra PYMSA per un delicte contra els recursos naturals i el medi ambient, fruit d'una denúncia interposada el 2016 per les quatre comunitats de veïns afectades.