Un tren del terror en una línia de fireta

No es pot parlar ni tan sols de secret a veus. És una realitat que els usuaris (començant pels maquinistes) constaten dia rere dia, i que els projectes no executats corroboren. La línia de Renfe de Manresa a Terrassa no és només una via lenta (amb limitacions de velocitat perennes), sinó que també és insegura. Una inseguretat que es va manifestar amb tota la seva cruesa el dimarts 20 de novembre, quan el primer tren de la jornada que va sortir de Manresa va acabar descarrilant a Vacarisses, i va provocar una víctima mortal i nombrosos ferits, tot i que la majoria de caràcter lleu. La causa del descarrilament va ser l'esllavissada d'un gran talús als peus d'un pont on aquesta via creua per sota de la carretera C-58.

El sinistre podria haver estat encara molt pitjor, ja que l'allau de roques i terra va sepultar totalment la via en sentit Manresa. Si el primer tren que va passar per aquest tram hagués circulat en aquesta direcció, hi hauria topat de ple, ja que era just després d'un revolt.

I no es pot dir que la línia no hagués avisat. La del 20 de novembre era la tercera esllavissada en 9 anys que havia provocat una afectació important en el servei ferroviari, tot i que fins ara no havien causat accidents amb víctimes. Fins i tot, dos dies abans un maquinista havia gravat i difós amb el seu mòbil com el mateix tram esllavissat es convertia en una cascada d'aigua.

Després del sinistre, ministeri de Foment, Adif i Renfe van anunciar investigacions i l'estudi de futures inversions, i Generalitat i alcaldes del Bages i el Vallès van promoure manifestos per reclamar la materialització d'unes inversions perdudes en el temps per modernitzar la línia. I l'any acaba amb els mateixos interrogants.

L'accident va passar a 1/4 de 7 del matí, vint minuts després que el primer tren del dia hagués sortit de Manresa, en direcció a Terrassa-Barcelona. Quan circulava entre les estacions de Vacarisses i Torreblanca, el tren va topar contra un munt de roques escampades a la via, fruit de l'esfondrament del mur d'un talús situat al cantó contrari.

Com a conseqüència, el tren va experimentar fortes sotragades i els quatre primers combois van descarrilar. La víctima, un passatger de 36 anys de Castellbell, va sortir projectada cap a l'exterior del tren, ja que l'impacte va fer que les portes s'arrenquessin. De la resta de passatgers, 49 van resultar ferits (cinc dels quals de diversa consideració), la gran majoria per contusions. Molts van caure a terra a causa de la topada, o van sortir projectats contra els seients de davant. Al tren hi anaven en total 133 viatgers.

Fins a l'indret, s'hi van desplaçar nombroses dotacions dels Bombers, del SEM, dels Mossos i de Protecció Civil, que van arribar al lloc dels fets al cap de pocs minuts. Entre els ferits, alguns van ser donats d'alta in situ, i la resta van ser traslladats en ambulància en hospitals de Manresa, Terrassa i Sabadell. Els il·lesos van ser evacuats en autobús, alguns cap al seu lloc de destí i d'altres de retorn al punt d'origen.

Tot i les crítiques rebudes pel mal estat de la línia entre Manresa i Terrassa, Adif va assegurar que, al punt de l'accident s'hi havien fet obres de tractament i consolidació durant el 2017, que van consistir en el desbrossament, neteja, consolidació dels materials, col·locació de barreres i d'una malla protectora. També va afirmar que era una zona que just el dia abans havia estat inspeccionada, sense haver-hi detectat cap anomalia.

Com a conseqüència del sinistre, la línia va estar totalment inoperativa durant quatre dies. El servei es va restablir parcialment (per uns sola via) el 24 de novembre, un cop es va haver retirat el tren accident i es van reparar les instal·lacions de la via en direcció a Terrassa. Però encara va haver de passar pràcticament un mes per recuperar la normalitat total, ja que es va haver d'assegurar de nou tot el talús esllavissat i reposar les instal·lacions (vies, pals, catenàries) que havien resultat malmeses.

Aquest tram, però, continua tenint un punt amb limitació temporal de velocitat a 30 quilòmetres per hora, i revolts tancats que impedeixen que els trens assoleixin una velocitat més competitiva.