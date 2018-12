El 'vell' Sant Joan de Déu pren vida

Al'octubre del 2014 es va inaugurar oficialment la part nova de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa de la Fundació Althaia. Era un dels moments culminants de la fusió hospitalària que es va iniciar anys abans per racionalitzar els serveis sanitaris a aguts a la ciutat. Aquest procés, però, encara no s'ha acabat. Faltava remodelar la que ara s'anomena la part històrica de Sant Joan de Déu, que tècnicament està senyalitzada al mateix hospital com a edifici B. El projecte del nou centre preveia que un cop culminessin les obres de la part nova, a final del 2014, s'actuaria a la part vella. La crisi i les retallades ho van impedir.

Aquest any, en canvi, s'ha reactivat el projecte i l'edifici històric cada cop s'assembla més al nou. S'han remodelat espais, i s'han estrenat nous serveis i consultes que fins ara es duien a terme al Centre Hospitalari i a la Clínica de Sant Josep. A més a més el disseny dels interiors s'han unificat amb els de la part nova. Cada és més un tot.

A principi d'aquest any, per exemple, es van estrenar les noves instal·lacions de l'hospital de dia d'Oncologia i Hematologia. va ser possible gràcies, en bona part, a la primera campanya de mecenatge que ha dut a terme la Fundació Althaia.

A l'estiu, a la mateixa part històrica de l'hospital es posava en marxa el servei de Nefrologia i les seves consultes externes a més a més de la unitat de Diàlisi, que atén més de 180 pacients. Fins ara eren al Centre Hospitalari. La Unitat d'Hospitalització a Domicili de la Fundació Althaia també disposa d'un nou espai a l'edifici B, i l'especialitat d'Oftalmologia s'ha traslladat de la Clínica Sant Josep a Sant Joan de Déu. A mitjan desembre es va posar en marxa la Unitat d'Hospitalització de Salut Mental Infantiouvenil.

Totes aquesta noves instal·lacions són en zones que havien quedat alliberades un cop els serveis que hi havia es van traslladar a la part nova. La fusió hospitalària, doncs, es va completant.

El pròxim objectiu d'Althaia és remodelar els serveis de Pediatria i Neonatologia, també a l'edifici històric, que han quedat antics.