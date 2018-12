Igualada concentra pes polític

Igualada ha viscut entre el mes de maig i juny d'aquest 2018 una sacsejada política que ha impulsat diversos càrrecs de la ciutat a ocupar llocs de màxima responsabilitat en l'exectutiu de Quim Torra i a la Diputació. Les travesses pel nou govern que es feien el mes de maig anaven donant cos a la presència d'Alba Vergés (ERC) com a titular de la cartera de Salut, que ostentava Toni Comín, ara a l'exili. Però la situació de mig govern a la presó i l'altra meitat a l'exili i el fet que alguns dels membres de l'anterior executiu de Puigdemont anunciessin que no volien continuar va propiciar moviments en les dues formacions que van pactar el govern, Junts x Catalunya i ERC. Àngels Chacón, que ja era directora general, va passar a dirigir la conselleria d'Empresa i Coneixement.

Amb dues conselleres igualadines, Vergés a Salut i Chacón a Empresa, el govern de Torra encara incorporava una tercera dona amb molt ascendent a Igualada, Laura Borràs, que és la parella del metge igualadí i president de Creu Roja, Xavier Botet. Els canvis, però, no s'acabaven aquí, perquè els diferents moviments a la formació republicana feien que la regidora Carolina Telechea rellevés Ester Capella com a diputada al Congrés. Capella era ara consellera de Justícia.

I les fitxes del tauler encara no s'havien mogut totes. Quedava una sorpresa final. La presidenta de la Diputació de Barcelona, l'alcaldessa de San Cugat del Vallès, Mercè Conesa, deixava el càrrec tant a l'ajuntament com al capdavant de l'ens provincial. Conesa anava a ocupar la baixa de Sixte Cambra a la presidència del port de Barcelona. El buit de Conesa a la Diputació era lògic que el pogués ocupar un dels vicepresidents, el primer no seria perquè era l'alcalde de Moià, Dionís Guiteras, d'ERC, i qui quedava més ben situat era l'alcalde d'Igualada, Marc Castells. Per tant, conselleres, diputada i l'alcalde ocupant la presidència d'una de les grans institucions del país, juntament amb Generalitat, Parlament i Ajuntament de Barcelona.

Encara amb el terreny polític, en els darrers mesos de l'any, hi ha hagut canvis en l'escena política que es traduiran en el resultats del proper 25 de maig, en les eleccions municipals. Marc Castells es tornarà a presentar, però amb una llista que diu que definirà els primers mesos de l'any: a ERC han fet canvi de cap de llista i la nova cara és Enric Cunill, actualment regidor. La principal novetat, fins ara, en el panorama igualadí és l'adeu de Jordi Riba (socialistes), que en els darrers processos electorals s'havia presentat com el relleu de l'exalcalde Jordi Aymamí. El candidat que ocuparà aquest espai és el jove periodista Jordi Cuadras. En aquesta llista s'uneixen els interessos d'una part de l'esquerra, la que no és marcadament independentista, PSC i Comuns.

La CUP també amplia aspectre i en les properes setmanes ha de concretar candidat.