Lledoners, l'epicentre de la política

E l clam per la llibertat dels polítics independentistes empresonats ha demostrat tenir musculatura amb mobilitzacions multitudinàries davant del centre penitenciari de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada. Des que el líder d'ERC, i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras; l'exconseller Raül Romeva i els dos líders de les principals associacions sobiranistes hi van arribar, el 4 de juliol, procedents de la presó madrilenya d'Estremera, s'ha convertit en un centre de pelegrinatge constant. El dia que van arribar els primers presos ja hi va haver una concentració pacífica de suport amb mil participants.

Els exconsellers Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn van arribar a Lledoners el 10 de juliol. Músics del Bages i d'altres comarques toquen setmanalment al camp que hi ha al costat del centre penitenciari en una cantada que aconsegueix reunir centenars de persones. Però també s'hi han desenvolupat altres iniciatives ciutadanes i actes polítics de gran calat amb la participació dels líders dels partits independentistes i els rostres més rellevants del govern català.

Una de les protestes que van tenir més participació va ser la de l'1 de novembre –el dia que feia un any que els líders polítics són a la presó- quan unes 15.000 persones es van desplaçar fins al centre penitenciari per exigir la llibertat dels independentistes, en presó preventiva pel delicte de rebel·lió.

Les mobilitzacions encara continuen i mantenen el poder de convocatòria. El dia de Nadal, milers de persones s'hi van acostar novament i van poder escoltar la veu de l'exconseller Jordi Turull, a través d'una trucada a la seva germana.

Líders polítics, de visita



La presó de Lledoners també s'ha convertit en una de les seus de decisions polítiques del país i líders de diferents formacions s'hi han desplaçat a visitar els independentistes i expressar-los el seu suport.

El primer dia ja hi va anar el president de la Generalitat, Quim Torra, però també s'hi han desplaçat l'expresident José Montilla i altres polítics del PSC, com Jaume Collboni. També hi han passat el líder d'EH Bildu Arnaldo Otegui; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, entre altres polítics.

No només els han anat a visitar líders de formacions, sinó personalitats de la cultura i l'esport, com el santpedorenc Josep Guardiola, actual entrenador del Manchester United; el cantant Joan Manuel Serrat i el president de la CEOE, Joan Rosell, que hi va anar acompanyat del secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez.