Manresa exporta i importa cinema

Si Manresa és recordada com a plató cinematogràfic és pel rodatge de Plácido, que Luis García Berlanga va filmar el 1961. Una pel·lícula amb molts extres manresans i amb localitzacions com el pont de la Reforma, el Casino o els lavabos de Sant Domènec. Plácido també va donar nom als premis del Fecinema, i si el director valencià va escollir Manresa, com explicava el desaparegut cineasta manresà Joan Soler en un acte d'homenatge a Berlanga, el 2010, no va ser perquè la ciutat «fos bonica, sinó perquè era una ciutat fosca i grisa, ideal per reflectir la desgràcia del protagonista».

I si ara, 57 anys després, Netflix, la gran plataforma de cinema on-line, s'ha fixat en Manresa per al rodatge de la seva tercera ficció espanyola, Hache, no és perquè la ciutat tingui una meravella gòtica com la Seu, sinó perquè gran part dels carrers i façanes del centre històric i de Valldaura encara mantenen l'aire retro de la Barcelona dels seixanta, època en què s'ambienta la sèrie. Manresa torna a ser ideal, aquesta vegada, perquè el Passeig simula la Rambla i els carrers i racons del barri vell semblen el Raval. La Manresa que remet a èpoques passades i amb escenaris d'estètica industrial, com l'antiga fàbrica de l'Anònima, s'està posicionant com a plató en el mapa cinematogràfic del país. Ho explicava Aleix Farrés, responsable de la Manresa Film Comission, encarregat de trobar localitzacions per a rodatges, gestionar permisos i fer-ne l'assessorament. A banda d'Hache i el clip nadalenc promocional dels espais d'Antena 3 (gravat davant del Maïami), Manresa ha acollit aquest 2018 una desena de rodatges, entre videoclips, anuncis i curts.

Netflix trasllada a Manresa la Barcelona dels 60 amb el rodatge de la sèrie «Hache»



Amb un càsting al Casino per trobar figurants, Regió7 explicava el 3 d'octubre que Manresa acolliria el rodatge de la sèrie Hache, la tercera ficció espanyola de la plataforma Netflix. Protagonitzada per Adriana Ugarte, Javier Rey i Eduardo Noriega, Hache tindrà 8 capítols i transportarà l'espectador a la Barcelona dels anys 60. La sèrie explica la història d'Helena (Ugarte), una prostituta que acaba assumint el control del tràfic d'heroïna que dirigeix Malpica (Rey). A mitjan novembre va començar el rodatge a Manresa, una de les principals localitzacions de la sèrie, en escenaris com l'Anònima, Valldaura, el Centre Històric, el Passeig, la Pirelli o la Sèquia. Amb els cotxes d'època de l'empresa del bagenc Carles Garriga i amb figurants sorgits del càsting, Hache ha transformat Manresa en un escenari mafiós. A Igualada s'ha rodat a l'Hotel Canaletas... Continuarà.

El manresà David Victori debuta en el llargmetratge amb el thriller «El pacto»



El cineasta manresà David Victori (1982) ja té al seu currículum l'estrena d'un llargmetratge, El pacto. El film, protagonitzat per Belén Rueda, Mireia Oriol i Dario Grandinetti, es va presentar a Barcelona l'1 d'agost, als cinemes Phenomena, amb el cineasta envoltat de l'equip artístic i tècnic, de la família i de cares conegudes de la cultura, com Macaco o Ramon Mirabet. Amb música del manresà Miquel Coll i la fotografia d'Elias M. Félix, El pacto va omplir en la seva preestrena al Bages Centre de Manresa el 13 d'agost i va arribar el 17 d'agost a unes 300 sales de l'Estat. El pacto té com a llavor un malson que no deixava dormir el pare del cineasta, després de la mort de la seva filla, una idea que va acabar germinant en el debut en el llarg de Victori. Què series capaç de fer per evitar la mort d'un ésser estimat? És la pregunta que planteja l'intens thriller de Victori.