Els robatoris es disparen al Bages

Ja es va començar a notar a final del 2017, però aquest 2018 han continuat augmentant el nombre de robatoris en domicilis de forma generalitzada, incloent-hi el Bages. Manresa ha estat una de les ciutats catalanes que ha experimentat un repunt més important dels robatoris d'aquesta tipologia, mentre que urbanitzacions com Pineda de Bages (a Sant Fruitós) i Mas Planoi (a Castellgalí) també han rebut amb alarma el notable increment de les visites de lladres. En el cas de Pineda, l'episodi més greu va succeir quan un presumpte delinqüent que feia funcions de vigilància va intentar atropellar dos mossos de paisà, que van respondre disparant trets en l'aire.

Els Mossos d'Esquadra, que han augmentat el dispositiu preventius i ja han detingut algunes bandes, atribueixen aquests robatoris a grups de delinqüents estrangers que s'han establert de forma temporal a Barcelona i a l'àrea metropolitana. En el cas dels robatoris de la Catalunya Central, són perpetrats sobretot per lladres de nacionalitats xilena, albanesa i georgiana.

A Manresa, durant els tres primers trimestres del 2018, hi va haver 160 robatoris en domicilis, el 46,8% més dels que s'havien registrat durant el mateix període del 2017. A mitjan any, la xifra respecte del primer semestre del 2017 ja era un 50% més alta. En aquell moment, era la tercera ciutat de Catalunya on havia augmentat més el nombre de delictes, només darrere del Prat de Llobregat i de Figueres (dins del rànquing de ciutats de més de 30.000 habitants).

Per la seva banda, a Pineda de Bages, s'han comès nombrosos robatoris durant l'estiu i la tardor, cosa que ha fet disparar les alarmes a la urbanització. La junta de seguretat va haver d'organitzar un dispositiu de vigilància durant 24 hores. I el consistori va instal·lar tres càmeres de videovigilància als accessos de la urbanització (i dues més a les Brucardes).

El 16 de novembre passat, dos mossos de paisà que feien vigilància a Pineda van cridar l'alto al conductor d'un cotxe, sospitós de formar part d'un grup de lladres. L'home, però, va accelerar el vehicle i va intentar atropellar els agents, que van treure les armes i van disparar trets intimidatoris. L'home, però, es va acabar escapant. Durant tota la tarda i nit, es va fer una àmplia batuda per la zona per capturar tant el fugitiu com els seus còmplices.

En el cas de la urbanització de Mas Planoi de Castellgalí, els Mossos i l'Ajuntament també hi han reforçat la vigilància arran d'una onada de robatoris: el mes de novembre, en només tres setmanes, els lladres van entrar en vuit domicilis. A l'estiu, el consistori també va instal·lar càmeres, a Mas Planoi i al nucli antic.