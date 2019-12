Un any d'alts i baixos al Congost

Vint anys després va ser una realitat. El Bàsquet Manresa va ser capaç de jugar els play-off pel títol de la lliga ACB i va obtenir la plaça per a la competició europea, la Champions, que actualment està disputant. La nova generació d'aficionats no havia viscut unes experiències semblants i aquest 2019 serà molt recordat per un Baxi que, acabat d'ascendir, va ser una de les sorpreses més sonades de la lliga Endesa. És veritat que els últims mesos han estat força més feixucs, que s'ha retornat a les preocupacions habituals per tal de salvar la categoria. Però és cert igualment que l'afició, des que es va produir l'ascens de la LEB cap a l'ACB del 2018, s'ha despertat. Hi ha més abonats que mai, més de 3.500, i el Congost es manté fidel al costat de l'equip impulsat per la Grada d'Animació, que ha estat un factor clarament diferencial en la història recent del Resa.

El 2019 va començar amb un disgust com la marxa de Renfroe al Partizan, tot i que el Manresa va continuar lluitant per entrar a la Copa del Rei i va acabar amb 9 victòries la primera volta. Va ser el vuitè i només va quedar fora de la fase final per la imposició de l'ACB d'incloure l'Estudiantes en el paper d'equip convidat. I van venir alguns mesos complicats, amb lesions importants en el tram final de la lliga com la de Toolson que qüestionaven les opcions del Baxi per entrar al play-off. Però es va aconseguir l'objectiu d'una manera merescuda ni que fos just al límit i de rebot: els manresans van perdre a Saragossa però amb un triple de Marko Popovic, que es retirava aquell dia, l'Iberostar va perdre a Fuenlabrada i s'obria, de bat a bat, la porta del play-off per al conjunt de Joan Peñarroya. La festa al pavelló Príncipe Felipe va ser ben justificada i va continuar en el partit de play-off al Congost tot i caure eliminats pel Madrid, el posterior campió. Fins i tot Pep Guardiola va ser present aquell dia al Congost.

Gestionar tanta alegria, aquest gran èxit, no era fàcil. El primer cop dur va ser l'adeu de qui havia estat un dels principals artífexs de la magnífica temporada, qui des de la banqueta havia dirigit i estimulat la plantilla bagenca. El tècnic Joan Peñarroya va decidir acceptar una sucosa oferta que li va fer arribar el San Pablo Burgos i fer així un pas cap endavant en la seva carrera esportiva.

El Bàsquet Manresa, en tot cas, va reaccionar ràpid i va aconseguir els serveis d'un entrenador amb el prestigi de Pedro Martínez, que és el tècnic en actiu que ha dirigit més partits a l'ACB i que encetava la tercera etapa en el Congost. De tota manera, aviat es va saber que no podria tenir un dels jugadors més destacats de la plantilla, el danès Lundberg també canviava d'aires i marxava a l'Iberostar Tenerife. Després de fer un debat intern, el club es va decidir a jugar el torneig europeu de la Champions League (la FIBA subvenciona els participants) i al grup han pertocat rivals com el Dinamo Sàsser de Sardenya, el Türk Telekom o l'Estrasburg.

Amb una recuperació de Ryan Toolson que es va allargar molt, el Manresa va apostar per fer un equip amb jugadors de talent tot i que debutants a l'ACB com ara Frankie Ferrari, Jordan Davis, Juan Pablo Vaulet o David Kravish. Des del principi les lesions van ser un càstig (n'hi ha hagut més de 15 en només tres mesos) i Ferrari ja ha passat dos cops pel quiròfan. Per complicar-ho tot més, el Baxi va topar amb l'afer del passaport d'Azerbaidjan de Jordan Davis, el qual no va ser acceptat ni pel CSD ni per l'ACB, que li negava així la condició de comunitari. A la fi, el jugador i el Manresa van acordar la seva desvinculació.

L'arribada de jugadors que han estat revulsius com Mitrovic més la recuperació dels lesionats i un pas endavant d'altres homes de la plantilla com Dani Pérez han ajudat a sumar victòries, tot i que la lluita per la salvació haurà de continuar el 2020.