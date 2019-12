Berga esdevé una plaça forta de la CUP

Berga ha passat de ser un feu convergent a bastió inexpugnable de la CUP. Des que els cupaires van concórrer per primer cop a uns comicis municipals a la capital berguedana, només han millorat resultats. I, enguany, a les municipals del 26 de maig no va pas ser una excepció. En dotze anys la formació de l'esquerra independentista ha passat de presentar-se per primer a les municipals a Berga i assolir 2 regidors a obtenir-ne 8 i ser el primer grup que aconsegueix governar dos mandats seguits. D'ençà dels ajuntaments democràtics això només ho havia fet CiU.

El 26-M els cupaires van obtenir 3.347 vots, que suposen el 40,75% dels sufragis i 8 regidors. Cal remuntar-se fins als comicis del 1995 per trobar un partit que superi els 3.000 sufragis. Ho va aconseguir CiU, que en va assolir 3.187, menys que la CUP. En canvi, CiU va arribar fins als 3.757 l'any 1991.

El resultat del 26-M de la CUP és un de les millors en vots assolits mai per un partit als comicis berguedans, ja que ha superat els 3.187 vots de CiU del 1995, els 3.003 de l'ABI de l'any 1987 i només ha quedat per sota dels 3.757 que va obtenir CiU el 1991 i de la xifra rècord absoluta de sufragis per a un partit assolida per CiU l'any1983: 4.095 vots que li van valer 11 regidors.

En la clara victòria de la CUP també cal tenir en compte el notable increment de la participació, que va situar-se en el 67,29%, la més alta dels darrers 28 anys.

La nit electoral, el Casal Panxo, des d'on la formació va seguir l'escrutini, va esdevenir l'epicentre d'un esclat d'alegria a mesura que es coneixien els resultats. Hi va haver molta alegria i crits «d'alcaldessa, alcaldessa» per a Montse Venturós, a qui la inhabilitació pel cas de l'estelada no va passar factura. Més aviat, si s'ha de jutjar pels resultats, va ser al contrari. Venturós va assegurar que «Berga ha parlat molt clar del que prefereix en aquesta onzena legislatura».

Els postconvergents de Junts per Catalunya, que estrenaven candidat, el jove Jordi Sabata, es van quedar en 6 regidors, el mateix nombre que tenien. Completen la corporació 2 edils d'ERC, que en va perdre 1, i 1 del PSC, que va mantenir el regidor.