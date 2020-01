Berga torna a ser capital sobiranista

A peu, en bicicleta, patinet, cotxet, moto o fins i tot caminadors. Del 16 al 18 d'octubre milers de persones van fer-se seves les carreteres i van recórrer centenars de quilòmetres des de Berga, Girona, Vic, Tàrrega i Tarragona en les anomenades Marxes per la Llibertat, que van confluir a Barcelona després de recórrer 100 quilòmetres cadascuna.

El 2019 es recordarà per la sentència en contra dels líders del procés independentista, que va ser el detonant de multitud d'actes de protesta al carrer. Els més multitudinaris van ser les Marxes per la Llibertat impulsades per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium i que van constituir la resposta popular a la sentència de l'1-O.

Una de les marxes va sortir de Berga, va travessar la comarca fins a Navàs i va seguir fins a Manresa, on hi va haver el final d'aquesta primera etapa. L'endemà els marxaires, que ja es comptaven per milers, van seguir cap al Baix Llobregat i s'hi van anar afegint participants.

La columna berguedana va iniciar el seu recorregut a les 8 del matí a Berga amb la presència d'un miler de persones. La capçalera va imprimir un ritme de caminada viu que va permetre que els manifestants arribessin a Gironella abans de 3/4 de 9 del matí. Després d'un breu avituallament, van continuar cap a Cal Bassacs, on van entrar de nou a la C-16. A 2/4 de 12 del matí ja eren al viaducte de Cal Prat, a Puig-reig. Allà, com va passar a la resta de localitats, més manifestants esperaven per unir-se a la columna i la xifra va passar dels 2.000 assistents.

La marxa va seguir el seu camí fins a arribar a Navàs al migdia i en aquesta població es va parar per dinar i reposar una mica. Hi va haver veïns que van esperar els participants a la rotonda d'entrada de la localitat per afegir-s'hi.

Havent dinat es va iniciar la caminada a la plaça Gaudí en direcció a Navàs sud. A cada poble per passava la columna s'hi anava sumant més i més gent. Al vespre 15.000 persones van desfilar per les principals artèries de Manresa. A la part alta de la Pujada Roja ja hi havia gent esperant l'arribada de la marxa i altres s'esperaven al Pont de Ferro. La concentració va arribar puntualment acompa-nyada dels centenars de persones que esperaven. Alguns dels participants van dormir al pavelló del Congost. L'endemà al matí van reprendre la ruta per anar fins a Vacarisses, on es va dinar, i es va arribar fins a Sant Quirze del Vallès. El dia següent es va continuar la caminada fins a Barcelona.