Un capellà que va generar malestar a la parròquia des del dia zero

Si una cosa va caracteritzar David Vargas és la divisió que va provocar a la parròquia de Sant Vicenç des del primer dia. Els seus detractors, organitzats en el col·lectiu Mossèn Rovira Tenas, han celebrat que finalment la justícia el persegueixi, però lamenten que al llarg dels anys que l'ara exsacerdot va estar al capdavant de la parròquia el bisbe Romà Casanova sempre li donés suport i es negués a escoltar els crítics. De fet, els opositors a l'antic rector estan convençuts que si el bisbe els hagués escoltat hauria pogut aturar de Vargas i no s'hauria arribat a l'actual situació. Regió7 va posar de manifest com actuava Vargas, que va acabar denunciant el diari per difamació. Regió7 va ser absolt i va quedar establert que el cobriment en profunditat que estava fent del tema s'ajustava a tots els requisits de rigor i veracitat exigibles.