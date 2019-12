La desitjada avinguda dels Països Catalans es farà esperar fins al 2022

La desitjada avinguda dels Països Catalans de Manresa, que anirà de la rotonda de Prat de la Riba al carrer Viladordis, es farà esperar fins al 2022. Però la Generalitat ha expressat el seu compromís en ferm de tirar endavant un projecte valorat en 4,5 milions d'euros. Tan en ferm que el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i l'alcalde de Manresa, Valentí Ju-nyent, van signar el novembre passat a Manresa el conveni que estableix el repartiment de despeses entre les dues administracions per executar l'obra. Van anunciar que els treballs començaran a la tardor.

Avinguda desitjada perquè establirà un nou eix de mobilitat a Manresa. S'ha de convertir en una circumval·lació de la zona est de la ciutat que, quan estigui del tot acabada, ha de connectar el sector dels Trullols amb tota la zona de les Bases sense haver de passar o bé creuar eixos més de l'interior de la ciutat com el del carrer Sant Cristòfol o la carretera de Vic.

De moment, però, la infraestructura anirà de Prat de la Riba al carrer Viladordis. Es deixa per a més endavant, no se sap quan, el tram final entre Viladordis i els Trullols. Tampoc no es farà amb tota l'amplada que hauria de tenir. També es farà més endavant.

La Generalitat hi aportarà 2,7 milions d'euros; l'Ajuntament de Manresa, 1,7, bona part dels quals els posarà d'Aigües de Manresa, que assumirà el cost de tota la nova xarxa de clavegueram.

A la signatura del conveni Ju-nyent va valorar que es tractarà d'una via bàsica «que estructurarà la ciutat i farà les funcions de ronda», al mateix temps que traurà «trànsit de l'interior de la ciutat». El conseller Calvet, per la seva banda, va afirmar que a Ter-ritori «hem alçat la mirada i hem plantejat la connexió amb la C-55 i la C-16». En el futur, doncs, també, jugarà un paper en l'àmbit de la comarca del Bages.