El dolmen i un veí de Llobera al mig d'un conflicte territorial

Llobera i Torà fa molts anys que tenen desavinences respecte a la delimitació territorial entre els seus dos termes. El TSJC va decretar en una sentència del 2018 que la delimitació oficial era la signada pels dos municipis la dècada del 1890 i no la que s'ha utilitzat durant els darrers 100 anys, basada en una nova línia creada el 1924 amb alguns desacords entre els dos municipis. El problema és que la nova delimitació que es vol aplicar per complir la sentència del TSJC fa passar el dolmen de Llanera, el més gran de Catalunya, al terme municipal de Torà i això comporta que el seu propietari, Joan Viladomat, també hi passi en contra de la seva voluntat.

El propietari de la finca lamenta « no poder decidir on pertànyer per culpa del dolmen», que consideren que és l'única raó per la qual l'Ajuntament de Torà s'ha interessat per recuperar els terrenys. A més, Viladomat va criticar les accions de l'alcalde de Torà, que «no em dona el dret a decidir on viure tot i defensar les ideologies democràtiques, igualitàries i solidàries». Viladomat ha gaudit dels serveis que li ha ofert Llobera i té Solsona com a ciutat més propera, mentre que l'Ajuntament de Torà li queda a més de 20 quilòmetres de casa.

«No hi ha dret que una persona que fa 60 anys que és en un municipi hagi de pagar les conseqüències d'una feina que no es va fer bé», va dir l'alcalde de Llobera, Ramon Angrill, a Regió7, que va denunciar, segons ell, el poc interès de l'alcalde de Torà per solucionar el conflicte.

Per la seva part, Coscullola va assegurar que «el dret de què parla Viladomat no existeix. Ell no pot triar per qüestions personals on ha de pertànyer la seva finca». El batlle de Torà també va voler aclarir que «moralment es pot sentir d'on vulgui, però hi ha una sentència» que és la que s'ha estat executant els darrers mesos amb la nova delimitació territorial entre els dos termes.

A més, els tècnics de la Generalitat que han de delimitar-la s'han trobat problemes durant el procés a causa de l'antiguitat del mapa que han de seguir per traçar-la i el fet de no trobar les fites originals de la línia acordada l'any 1890 entre els dos municipis.

Aquest mes de novembre el Consell Comarcal es va reunir amb els veïns afectats i els va mostrar el seu suport. La presidenta de l'ens, Sara Alarcón, va assegurar que aquest conflicte no influirà en el possible pas de Torà al Solsonès.