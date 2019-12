Dos clergues del Bisbatde Solsona van abusar almenys de vuit menors

El Bisbat de Solsona va revelar que entre els anys 50 i 70 del segle passat dos capellans que ara ja són morts i dels quals no ha volgut dir-ne el nom havien abusat de vuit menors. La informació la va fer pública el mateix bisbat en un comunicat en què el bisbe de Solsona Xavier Novell demanava perdó a totes les víctimes, els oferia ajuda i es comprometia a treballar perquè mai més hi hagi un cas d'abusos sexuals a la diòcesi.

El mateix bisbat va crear al febrer una delegació diocesana de Protecció de Menors i Adults Vulnerables i l'oficina d'atenció a les víctimes d'abusos sexuals i ha investigat durant aquest any de manera exhaustiva qualsevol rumor d'abús sexual. Paral·lelament van confiar al vicari general i a un altre prevere revisar tots els arxius des del 1930 per tal de comprovar si hi havia hagut possibles denúncies contra clergues de la diòcesi per abusos sexuals.

El 11 de desembre passat, el mateix bisbat feia públic un comunicat en què explicava que s'havien rebut un total de quatre informacions i s'havien investigat tres rumors. A partir d'aquí, la delegació va estudiar quatre possibles casos d'abusos sexuals a menors per part de clergues i diocesans. A través de les investigacions, la delegació va descobrir que entre els anys 50 i 70 dos capellans del Bisbat de Solsona havien abusat de vuit menors d'edat. Els dos abusadors, segons el bisbat, ja fa anys que són morts, tal com també ho estan tres de les víctimes.

El mateix Xavier Novell va parlar amb dues de les víctimes dels abusos, i el vicari general de la institució també es va posar en contacte amb una tercera. El comunicat diu que les víctimes han revelat els abusos que van patir anys enrere i els seus abusadors. A més, aquestes tres víctimes també van expressar els motius del seu silenci durant anys i la voluntat de no fer pública ni la seva identitat ni la dels seus abusadors.