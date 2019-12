Un exprofessor de l'Escola de Música de Berga, denunciat per abusos a una menor

El gener d'enguany es feia públic que una exalumna de l'Escola Municipal de Música de Berga (EMMB) havia denunciat un exprofessor del centre per presumptes abusos sexuals. La direcció de l'escola va elaborar un codi ètic el 2014 després de rebre informació sobre els abusos. La noia afectada va explicar personalment el cas a la direcció del centre a final del 2017 i a final del 2018 va presentar la denúncia. Els fets denunciats haurien tingut lloc quan la jove era menor de 16 anys.

L'educador va tenir presumptament relacions sexuals amb la menor, quan aquesta tenia menys de 16 anys i, per tant, no tenia l'edat legal de consentiment sexual. Posteriorment, ell va deixar de treballar al centre. La direcció va tenir coneixement dels fets, a través de la mateixa víctima, que els va denunciar quan ja era exalumna. La direcció i l'Ajuntament van donar a conèixer els fets a la Fiscalia, que ho va investigar amb els Mossos. Ni la direcció ni el consistori van pronunciar-se fins al gener del 2019 per no entorpir la investigació. Aquest novembre i dins de la fase d'instrucció del cas, l'exprofessor de l'Escola va negar els fets davant del jutge assegurant que només va tenir relacions consentides amb una noia d'entre 17 i 18 anys.

El cas es va fer públic a principi d'aquest any i va generar una forta repercussió a la ciutat de Berga. Els fets també va generar malestar entre el claustre de professors amb la direcció del centre i l'Ajuntament de Berga per la forma com es va gestionar el cas.

L'Ajuntament va anunciar que es personaria com a acusació particular i, juntament amb l'EMMB, van formar els professors per tal que tinguessin eines per poder parlar d'aquests temes, i també van fer tallers dirigits als alumnes per ajudar-los a identificar possibles casos d'agressió sexual.

Al seu dia, el claustre de l'EMMB va afirmar que «no vam tenir coneixement dels fets ocor-reguts l'any 2014 ni de les mesures dutes a terme l'any 2018 fins a la reunió celebrada el dia 15 de gener del 2019 a l'EMMB», en la qual van participar membres de l'equip directiu, la cap de Recursos Humans de l'Ajuntament, el regidor d'Educació, la pedagoga que assessora l'Ajuntament, l'alcaldessa i bona part del claustre.