La formació universitària a Igualada està en creixement

La Universitat de Lleida (UdL) farà ADE -grau en Administració i Direcció d'Empreses- a Igualada a partir del curs 2020-2021. Era l'anunci que feia a la meitat de l'any que acabem la consellera d'Empresa i Universitats, la igualadina Àngels Chacón. La nova etapa del centre d'estudis de grau i màster vinculats a la Universitat de Lleida ha viscut aquest 2019 alguns bons moments a més de l'anunci de nous estudis: entre altres qüestions, s'han iniciat les obres a l'antic Hospital d'Igualada per fer-hi aulari i residència d'estudiants, s'ha completat la primera formació dels estudis d'infermeria i, recentment, l'altra consellera igualadina, Alba Vergés, acaba d'anunciar fa deu dies que per al 2020 l'Hospital d'Igualada és possible que tingui l'habilitació com a centre universitari, el que voldrà dir que alumnes de la UdL-Campus Igualada podran fer pràctiques hospitalàries, i que metges i altres professionals mèdics de l'Hospital d'Igualada s'hauran de formar per poder ensenyar aquests joves universitaris.

D'altra banda, un grup de 40 alumnes són la primera promoció formada íntegrament a Igualada .

En el cas dels ensenyament d'ADE, l'Anoia formarà part del grau que ja s'ofereix actualment a la Universitat de Lleida. El mes de setembre vinent, a Igualada, en diferents estudis, ja hi haurà matriculats més de 500 estudiants, quan fa només 4 anys n'hi havia poc més de 100. La voluntat de la Universitat de Lleida és que aquests estudis d'ADE Igualada tinguin com a principal atractiu el fet de tenir un alt contingut de les matèries que es puguin oferir en anglès. Ara, la Universitat de Lleida comença el període per convocar oposicions per poder ser professor d'aquests nous estudis i en funció de les característiques del professorat i del domini de la llengua anglesa es farà el perfil final dels estudis a igualada.

Desplegant aquests estudis al campus igualadí, aquest centre s'incorpora a la facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida. Actualment, a la capital de l'Anoia ja s'hi ofereixen estudis vinculats a l'Escola Politècnica Superior de la UdL i a la facultat d'Infermeria i Fisioteràpia.

El grau en Administració i Direcció d'Empreses tindrà una prescripció diferenciada, el que significa que els estudiants podran escollir si cursar-lo a Lleida o a Igualada. Ja és el mateix que poden fer en aquests moments els estudiants d'infermeria.