La frontera entre Barri Antic i Escodines es transforma

La Manresa situada entre dos barris del Centre Històric -el Barri Antic i el de les Escodines- està vivint els darrers anys una injecció d'obres per millorar-ne la qualitat i connectivitat. L'objectiu és posar al dia un sector que, com es diu sovint que passa amb el riu, semblava que visqués d'esquena a la ciutat i que hi fes frontera.

Abans de l'estiu, van acabar les obres de reurbanització de la Baixada dels Drets, que deixaven enrere els graonets que en caracteritzaven l'estructura des del 1962, quan es va construir. El nou disseny, després de descartar la idea d'instal·lar algun sistema mecànic a l'indret per superar el pendent per impediments tècnics, segons va explicar l'Ajuntament, no es va deslliurar de la controvèrsia. Tal com va publicar aquest diari, la substitució d'una rampa graonada per una de llisa suposava eliminar un sistema constructiu –els graons– que servia per suavitzar la inclinació del carrer. Els responsables de l'urbanisme van assegurar que la nova distribució feia que la mitjana de la inclinació fos menor. Sigui cert o no, el que sí que es pot afirmar és que el nou paviment és totalment antilliscant, de manera que, quan plou, hi hagi més o menys pendent que abans, no hi ha perill de prendre mal. A més, la nova baixada ha guanyat una font al capdamunt.

No ha estat l'única intervenció que ha protagonitzat el 2019. El març passat, just quan feia un any que havien començat les obres a la Baixada dels Drets –que van durar set mesos més del previst- es van reprendre les del Museu Comarcal per dotar-lo d'uns nous accessos, després que l'Ajuntament rescindis el contracte a l'empresa que les havia començat, que la Generalitat li donés la raó i que fes un concurs per contractar la nova empresa. Havien de quedar enllestits el juliol, però la dar-rera data que ha aportat l'Ajuntament és que no es podran donar per acabats fins al gener, sis mesos més tard del previst. Després, encara caldrà una altra fase per fer-ne els tancaments i acabats.

La nova entrada per la banda de la plaça de Sant Ignasi formarà part del nou volum que estan aixecant a la façana que va quedar a la vista amb l'enderroc de la Sala Ciutat. Construït amb una combinació de formigó i d'acer, ja és ben visible. Un cop acabat, de ben segur que generarà debat i comentaris entre els manresans, atès que trenca totalment amb l'estètica sòbria de l'antic col·legi de Sant Ignasi. L'autor del projecte és David Closas, cap de Projectes Urbans de l'Ajuntament. Closas també és l'autor de la plaça del Carme i del parc del Pintor Vila Closes, tots dos a Manresa.

La traca final a la millora del sector la va posar l'arrencada, el setembre, de les obres per urbanitzar el tram entre les piscines i la carretera del Pont (un tros de la Via de Sant Ignasi i l'avinguda de Bertrand i Serra sencera), amb la plaça del Remei inclosa. 13.000 m2, un any i mig de durada i un cost de 3,3 milions d'euros.