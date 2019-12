El Govern fa passar per l'adreçador del Teletac els usuaris de l'autopista

L'autopista Terrassa-Manresa és, des de fa quatre mesos, molt més cara per a una part dels usuaris. En concret, per a tots aquells que, pel motiu que sigui, no disposen de Teletac o d'algun dispositiu alternatiu de pagament dinàmic, que en el cas d'aquesta via ràpida se circumscriu a l'aplicació de mòbil Satelise.

El 2 de setembre d'aquest any la Generalitat va aplicar aquesta mesura, amb la qual amenaçava des de feia temps, que a la pràctica suposa que, des d'aquella data, als conductors que passen per la bar-rera de Sant Vicenç/Castellbell no se'ls apliqui el descompte del 45% que hi ha en vigor des de fa dues dècades en dies laborables si paguen amb efectiu o amb targeta. Una mesura que el Govern defensa en la línia d'avenç amb les noves tecnologies a la xarxa viària, però que neda contra corrent dels esforços fets per derivar cada cop més trànsit cap a l'autopista i descarregar-ne de la C-55. A més, usuaris de l'aplicació Satelise han posat de manifest nombrosos problemes amb aquest sistema, que fan que en alguns dels seus trajectes no se'ls acabi aplicant el descompte estipulat.

Tot i que agents polítics, empresarials i socials del Bages i de la Catalunya Central van posar de manifest en els mesos previs la seva oposició a l'aplicació d'aquesta mesura, el departament de Territori va argumentar que ja l'havia posposat 2 anys i 9 mesos respecte de la que era la previsió inicial (s'havia d'implantar el gener del 2017).

Agents polítics i socials (a través principalment del Consell Comarcal del Bages i del Consorci Viari de la Catalunya Central) i també empresarials van reclamar insistentment que es mantingués el sistema anterior (que permetia tenir els descomptes vigents des del 1999 encara que es pagués en metàl·lic o amb targeta) mentre no s'apliqués a tot el país una taxa general que el que ha de suposar és l'eliminació dels peatges.

En el decret publicat pel departament de Territori i Sostenibilitat en l'últim Diari Oficial de la Generalitat de l'any 2016 (el que regulava els descomptes afegits que la Generalitat va posar en marxa ara fa gairebé quatre anys) s'especificava també que «a partir de l'1 de gener del 2019 les tarifes base aplicables de dilluns a divendres no festius només seran d'aplicació als usuaris de totes les categories de vehicles que utilitzin com a modalitat de pagament el sistema de pagament dinàmic o telepeatge (sistema Via T) o qualsevol altre sistema dinàmic prèviament autoritzat, i seran d'aplicació a la resta d'usuaris les mateixes tarifes base i els peatges resultants aplicables els dissabtes, diumenges i dies festius». De fet, aquesta mesura ja s'havia d'aplicar el 2017, però es va posposar al gener del 2019. I davant una nova queixa del territori, es va ajornar fins a l'1 de setembre per donar marge a l'adaptació.

Les dades que hi havia abans d'aquesta mesura indicaven que el 62 % del total de trànsits de l'autopista (incloses totes les barreres i categories tarifàries) ja feien ús d'aquest sistema de pagament dinàmic (era la via amb un percentatge més elevat de tot l'Estat). I el departament de Territori calculava que, un cop aplicada, es podria arribar en poc temps a uns índex del 80%. Fins ara, però, no s'han facilitat ni aquestes dades, ni tampoc dels nivells de trànsit registrats des del 2 de setembre.