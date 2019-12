Justícia en un edifici precari

El Consell General del Podel Judiical (CGPJ) va prendre el mes de febrer passat una decisió històrica de suspendre l'activitat en dos dels set jutjats de Martorell. Va ser una mesura que estava a cavall de la necessitat de poder treballar amb unes garanties mínimes i una voluntat de fer un cop sobre la taula per exigir a la Generalitat que acceleri la construcció d'uns nous jutjats.

Filtracions d'aigua, deficiències en l'estructura que fan que un dels locals estigui apuntalat i una sortida d'emergències tapiada són alguns dels problemes dels edificis. I els espais, ja fa temps que s'ha denunciat que són insuficients per poder atendre el volum de feina que genera aquesta zona del Baix Llobregat, que entre altres temes atén la dinàmica de la presó de Sant Esteve Sesrovires (Brians). La solució als problemes hauria d'arribar amb el nou edifici judicial, però no és previst que sigui una realitat fins al 2025.

En el primer dies del conflicte, fonts del departament de Justícia de la Generalitat assenyalen que no hi ha cap informe d'inspecció de treball que assenyali que no es pot treballar en aquestes dependències, de manera que els treballadors -que depenen de la Generalitat- han d'acudir al seu lloc de treball. Tot i aquesta primera reacció, el departament de Justícia, FGC (Ferrocarrils de l a Generalitat de Catalunya) i l'Ajuntament de Martorell van acordar a mitjan any, fer una cessió d'espais per a la construcció del nou edifici judicial.

Els set jutjats de Martorell són en un conjunt de blocs d'habitatges però dispersos en diferents locals i no estan connectats entre ells. Alguns jutjats, com el 2, el 5 o 7, són en planta baixa, i altres, com el número 1, que també acull el Registre Civil, són en un primer pis al qual només es pot accedir per unes escales perquè l'ascensor no funciona.

Hi ha problemes per moure persones amb mobilitat reduïda i l'edifici no és que només necessiti una reforma, sinó que és insuficient per atendre el dia a dia.

Al jutjat 1, el 18 de febrer hi va haver una filtració d'aigua i unes plaques del sostre van cedir durant el cap de setmana sobre l'espai on treballen funcionaris. El dimecres següent, hi va tornar a haver una altra filtració d'aigües fecals en un punt molt proper.

Al jutjat número 5, on també es va suspendre l'activitat, i el sostre va quedar apuntalat en dos punts diferents.

Al despatx de la degana, al jutjat 2, a la paret hi ha la marca del que era la sortida d'emergències del local, ara tapiada. El passadís es va convertir en l'arxiu i s'hi acumulaven expedients. «Si hi hagués un incendi no podríem sortir», explicava la jutgessa degana davant la situació de precarietat dels jutjats.