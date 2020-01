L'alcaldia de Manresa, a quarts

El resultat d'infart de les darreres eleccions municipals, en què Esquer-ra va superar Junts per Manresa per 10 vots de diferència -9.119 a 9.109-, va donar pas al mandat més atípic des de la recuperació de la democràcia.

De les més de quaranta eleccions celebrades, mai s'havia produït a Manresa un resultat tan igualat com el del 26 de maig, que ha tingut com a conseqüència que Valentí Junyent (JxM) sigui alcalde un quart del mandat i Marc Aloy (ERC), tres quarts.

Un quart i tres quarts sumen una alcaldia sencera que per aquest i altres motius configuren el mandat municipal més singular a la capital del Bages. Singular per l'empat a 8 regidors de les dues forces més votades que, al mateix temps, repeteix un acord de govern entre els mateixos.

Perquè és la primera vegada que no es tria batlle per a 4 anys i que el guanyador cedeix la vara d'alcalde per garantir la governabilitat tenint dret a agafar-la com a llista més votada i sense una majoria alternativa.

Perquè mai fins ara el cap de la llista més votada, Marc Aloy (ERC), havia estat l'únic que no presentava candidatura per ser triat alcalde –ho serà abans del 20 de juny del 2020, quan rellevi al capdavant de la corporació Junyent per als 3 anys següents.

Perquè és la primera vegada en 85 anys que la victòria a les eleccions municipals és per als republicans. És la primera vegada que hi haurà un govern conjunt entre Esquerra i els postconvergents amb els republicans com a primera força, encara que sigui per un estret marge de 10 vots.

Perquè és el consistori més independentista, amb 19 dels 25 regidors, i el que té més presència femenina -13 homes i 12 dones.

Tot plegat fruit d'un acord que inicialment va traslladar a la negociació entre les dues forces tota la tensió generada pel frec a frec. El pacte es va començar a gestar en el coll d'ampolla marcat pel fet que Junts per Manresa entenia el resultat com un empat tècnic mentre Esquerra defensava que hi havia un guanyador: ells. Però atès que els seus vuit regidors quedaven lluny dels tretze que donen la majoria absoluta va tocar negociar.

El resultat va ser una pròrroga d'un any als vuit precedents d'alcaldia de Valentí Junyent, que va ser qui va agafar la vara el 15 de juny. El dia abans, Esquerra i Junts per Manresa havien rubricat, al parc de la Seu, l'Acord de Govern per a Manresa 2019-2023.

La voluntat d'obrir una nova etapa amb l'estrena d'una fórmula de govern inèdita, l'alcaldia compartida, es va traduir en un canvi d'escenari que ja no va ser el carrer del Balç sinó el parc de la Seu.

Cal recordar que l'11 de juny del 2015 les dues forces van signar l'acord pel qual ERC donava suport extern a CiU de manera que podien posar el seu segell en l'acció de govern sense formar-ne part. El 8 de gener del 2016, sis mesos després, el mateix escenari acollia la presentació de l'acord pel qual Esquerra entrava al govern.

Al parc de la Seu es va fer públic el compromís de les dues formacions a desenvolupar un Pla de mobilitat integral i amb caràcter supramunicipal, que prioritzi el transport públic i l'espai per als vianants, a reformular les carreteres de Vic i de Cardona i el carrer Guimerà per oferir un millor espai públic per als vianants.

Posteriorment es va aprovar una organització del govern en la què Valentí Junyent desenvolupava la funció de regidor d'Hisenda durant tot el mandat.

Això feia que Junyent, lluny de tenir un paper decoratiu un cop deixés de ser alcalde, controlés directament durant 4 anys la regidoria clau que porta les regnes de les finances municipals. A més, repetirà a la Diputació els dos darrers anys del mandat.

Per quadrar la bicefàlia governamental Aloy, durant l'any que no té la vara d'alcalde, exerceix de primer tinent d'alcalde, regidor de Presidència, portaveu del govern i coordinador general responsable de la direcció del pla de mandat que marcarà el full de ruta de l'acció de govern. Quan passi el primer any, Junyent serà primer tinent d'alcalde però no regidor de Presidència.

Amb 16 dels 25 regidors, la coalició ha iniciat el mandat amb una sòlida majoria absoluta.