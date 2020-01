L'Associació Pro Disminuïts busca diners i suport per sortir de l'atzucac

El 2019 marcarà un abans i un després en les quatre dècades d'història de l'Associació pro Disminuïts del Berguedà, una entitat berguedana molt arrelada que atén a 400 persones amb discapacitat intel·lectual i que en té 120 de contractades entre els professionals i treballadors del Centre Especial de Treball del Taller Coloma.

L'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà travessa una dura crisi amb un forat de 487.041 euros a l'octubre. L'Associació deu 938.472 euros dels quals 252.997 corresponen al personal, 333. 451 a proveïdors i tercers, 276.00 a a bancs i 76.023 a Hisenda. Al mateix temps té pendents de cobrament de la Generalitat 342.460 euros, 131.036 euros de clients i 13.905 d'usuaris i socis. En total 487.041 euros.

La situació del mal estat de l'entitat es va destapar el febrer del 2019 quan es va fer pública la dimissió de la seva gerent i ànima, Fina Canal. Una junta va prendre-li el relleu i va redactar un pla de viabilitat. El juliol van sortir al car-rer i van demanar a la Generalitat i als alcaldes berguedans una ajuda de 600.000 euros.

El Consell va acordar demanar als ajuntaments que atorguessin un 50% dels fons de cohesió que el Consell i els ajuntaments reben de la Diputació. Van calcular que podrien aplegar 200.000 euros.

Finalment, el Consell Comarcal del Berguedà i 24 dels 31 ajuntaments de la comarca han donat a l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà un total de 145.000 euros segons va confirmar a aquest diari Anna Maria Serra, que és la consellera comarcal d'Atenció a les Persones. Els diners recollits ara són una xifra inferior als 200.000 euros amb què l'ens comptava tot i que encara falten les aportacions de 3 ajuntaments (entre aquests Berga) que les faran efectives a principi del 2020, va indicar Serra. Per tant, els ens berguedans acabaran posant-hi més dels 145.000 euros actuals. Els 4 consistoris que no hi aportaran res és perquè «tenen problemes econòmics», va dir Serra.

Finalment, aquest mes l'associació ha fet un reconeixement oficial del seu deute amb els treballadors del Taller Coloma. El deute reconegut és de 72.000 euros. Inclou la paga extra del Nadal passat, la d'aquest estiu i completar el sou pendent de 3 mesos que es va retallar per la pujada del Salari Mínim Interprofessional.