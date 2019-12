L'empenta d'ERC va deixar fora del Senat la socialista Elia Tortolero

Els resultats del 10-N no van permetre a la santjoanenca Elia Tortolero (PSC) de renovar com a senadora. Durant bona part de la nit electoral va estar situada en la quarta posició que li atorgava cadira a la cambra alta, però a mesura que avançava el recompte, quan se superava el 80%, aquest quart lloc va ser per al republicà Robert Masih. ERC col·locava d'aquesta manera els seus tres candidats: la sallentina Mirella Cortès, Ana María Surra i l'esmentat Masih. A la circumscripció de Lleida, ERC també va fer el ple i va obtenir tres senadors, fet que va permetre al solsoní Xavier Castellana (de Freixinet, a Riner) obtenir l'acta de senador. Per la seva banda, la igualadina Carolina Telechea, número 2 d'ERC, també va aconseguir renovar el càrrec, en aquest cas de diputada al Congrés.