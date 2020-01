L'exrector de Sant Vicenç acaba l'any entrant a la presó

L'exrector de Sant Vicenç David Vargas ha acabat a la presó. Ara per ara hi és de manera provisional i hi ha arribat després d'haver estafat, presumptament, sis àvies, encara que la quantitat podria ser més elevada, segons van assenyalar fonts policials després de la seva detenció i posterior ingrés a la presó, el 17 de desembre. A diverses de les víctimes les hauria enganyat fent-se passar per capellà tot i haver estat expulsat del sacerdoci el 2013 i fent veure que passava grans estretors econòmiques, cosa que feia que algunes de les seves presumptes víctimes fins i tot li donessin pinso per alimentar el gat. Tot i això, l'home acumulava més de tres milions i mig d'euros en efectiu.

L'exrector tenia una gran fortuna entre mans localitzada en diversos escorcolls. Un dels escorcolls es va fer en una casa de la seva propietat a Sant Vicenç de Castellet, que li havia donat en herència una devota de la parròquia. Aquesta, ubicada al carrer d'Osona de Sant Vicenç, era un autèntic magatzem on l'excapellà tenia guardades nombroses obres d'art i objectes religiosos, almenys una part dels quals l'excapellà hauria aconseguit d'una manera poc clara. A més de les obres d'art, la policia, gràcies a la col·laboració d'una tercera persona propera a l'exrector, també va poder accedir a un traster on Vargas, en saber que continuava sent investigat després d'una primera detenció el 5 de novembre, havia amagat tres milions i mig d'euros a l'interior d'una maleta. Al traster també hi havia maletes amb altres objectes. A més, Vargas va saltar d'un pont a la Ronda de Dalt de Barcelona amb la intenció de treure's la vida, encara que finalment no ho va aconseguir.

La investigació que ha portat Vargas a una situació de presó provisional es va obrir arran de la denúncia d'una dona de 91 anys a la qual Vargas va exigir -i ella li va donar- 150.000 euros perquè aquesta no tingués problemes amb la justícia. A partir d'aquí, la investigació va seguir el fil i han aflorat sis víctimes però en podrien ser més.

Després del coneixement del cas, el Bisbat de Vic, que sempre havia fet costat a Vargas, ha dit ara que el 2013 va posar en coneixement de la fiscalia presumptes fets il·legals de l'exrector i que estudia presentar-se com a acusació particular al cas actual.