El no a les vaquetes porta cua

Santpedor ha votat majoritàriament en una consulta suprimir l'acte de les vaquetes de la festa major, però lluny de resoldre dubtes és un tema que encara cueja, i girar full en aquesta qüestió potser no serà tan fàcil com semblava. I és que el no a les vaquetes es va imposar per tan sols 46 vots de diferència (un 2 % del total), i tot i que hi va haver un clar guanyador, el resultat no convenç tothom, i un mes després de la consulta els ànims entre partidaris i detractors continuen a flor de pell.

La tensió es va evidenciar el mateix dia del recompte, amb l'escridassada a l'alcalde, Xavier Codina, per part de mig centenar de persones fora la biblioteca, on es va votar aquell 24 de novembre. I quan semblava que s'havien calmat els ànims, el mateix alcalde i altres regidors del consistori, van tornar a ser víctimes d'insults i retrets per part d'un centenar de persones a la sortida d'un ple. Va ser setmanes més tard, a la sessió del 17 de desembre passat en què s'aprovava una moció per ratificar els resultats de la consulta amb els vots a favor de tots els grups municipals (govern i oposició), tret del PSC, també a l'oposició, que es va abstenir després que ja havia demanat la no supressió de les vaquetes veient que el resultat havia estat tan igualat.

Al juny Santpedor tornarà a celebrar la festa major, i després de la consulta i de la ratificació dels seus resultats al ple, l'Ajuntament ha assegurat que no hi haurà vaquetes. Però la feina no s'ha acabat aquí, i ara caldrà veure quines alternatives es proposen (si és que es decideix d'incorporar-ne), i quina acceptació tindran. Serà qüestió d'agafar el toro per les banyes, i confiar que el pas del temps vagi calmant els ànims.



El Parlament demana l'abolició

La consulta a Santpedor s'ha fet en ple debat sobre el futur de les festes amb bous, després de l'aprovació, el setembre passat al Parlament, d'una propota que demanarà al Govern que modifiqui la llei amb l'objectiu que totes les modalitats d'aquesta festa es deixin de celebrar a Catalunya.

Santpedor s'ha avançat a una possible resolució que prohibeixi definitivament aquesta tradició, que en el cas del Bages també involucra Cardona, on fa més de 600 anys que se celebra el corre de bou per la festa major. En aquest cas, no s'ha plantejat cap consulta i l'alcalde, Ferran Estruch, insisteix que «mai no hi ha hagut aquest debat» al municipi, on es dona per fet que la festa té un ampli suport. Quan el Parlament es va pronunciar, tots els grups amb representació al ple van fer pinya en defensa del corre de bou. I el 28 de setembre, una concentració en el mateix sentit va aplegar unes 800 persones a la plaça de la Fira.