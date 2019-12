Nova vida i un deute saldat al convent de Sant Francesc

Amb l'exposició antològica «Joan Ferrer. El tacte de la llum» Berga va saldar un deute que tenia amb un dels artistes plàstics més destacats de la Catalunya Central. La mostra, que precisament es clou avui amb un concert de música flamenca amb Lidia Mora & Ruselito (19 h), ha estat una de les exposicions de més envergadura que s'han fet en la història recent de Berga. Per diferents raons. Per a la ciutat va suposar recuperar la primera planta del convent de Sant Francesc, que romania tancat des del 2014. La mostra, que es va inaugurar el 28 de setembre, ha inclòs un centenar d'obres, entre les quals 83 quadres de col·leccions particulars, un audiovisual de l'autor i fotos de Jordi Plana.

La recuperació de la primera planta del convent de Sant Francesc va ser possible gràcies a la suma d'esforços públics i privats. La Caixa va destinar més de 280.000 euros a l'habilitació del nou espai cultural i el muntatge de l'exposició i la dinamització de la mostra; i l'Ajuntament hi va invertir uns 436.000 euros, que incloïen la redacció de la documentació tècnica, l'actuació per a l'eliminació i tractament preventiu de tèrmits, la reforma interior de la planta baixa del convent, la construcció dels lavabos i la millora de l'accessibilitat.

La intenció de l'Ajuntament és que el nou espai del convent de Sant Francesc, situat al cor del nucli antic de la capital berguedana, a tocar del Teatre Municipal i l'Escola de Música, esdevingui un nou pol cultural a la ciutat. En aquest sentit, entre les possibilitats futures de l'edifici hi ha la d'albergar institucions i serveis com ara la biblioteca o l'arxiu. De fet, l'Ajuntament disposa d'un espai de 3.500 metres quadrats del convent gràcies a un conveni signat amb l'orde de Sant Francesc per un període de 25 anys.