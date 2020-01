Una onada de violacions commou Manresa

Quatre casos de brutals violacions coneguts amb menys mig any de diferència han generat una forta commoció a Manresa i que ha desembocat en una onada de mobilitzacions.

Amb La Manada de la Pamplona a la retina -que finalment el Tribunal Suprem ha considerat agressió-, el primer cas conegut aquest 2019 a Manresa es remunta a una violació del 2016. Durant gairebé tres anys els fets van ser portats enmig del secretisme més absolut, va transcendir a les portes del judici i és el que ha generat unes de les mobilitzacions més importants arreu de l'Estat. Durant el judici hi va haver algunes mobilitzacions però va ser arran de la sentència, coneguda a final d'octubre, en la qual declarava cinc joves culpables d'abusos sexuals contra una menor de 14 anys, el que ha generat l'onada de mobilitzacions més importants arreu de l'Estat. La sentència -recorreguda- considera que la noia es trobava en estat d'inconsciència i que el seus agressors no van utilitzar la violència. Els fets van passar a l'antiga fàbrica Vinyes el 29 d'octubre del 2016 i el judici es va iniciar el juliol.

I va ser durant la pausa estival del judici quan Manresa va viure la mobilització més massiva contra les violacions. I és que el diumenge 14 de juliol es coneixia que aquella mateixa la matinada una noia de 17 anys presumptament havia estat violada per quatre homes en un habitatge ocupat del carrer Aiguader. Els quatre acusats estan en presó provisional. La proximitat amb què es van conèixer tots dos casos van posar Manresa al centre de totes les mirades dels mitjans de comunicació d'arreu del país.

El dimarts següent unes 7.000 persones es van manifestar pels carrers de Manresa contra fets com aquest. Mentrestant els veïns de les Escodines esclataven contra l'estat de degradació del barri. La violació només era la gota que feia vessar el got entre uns veïns que se senten abandonats i que veuen com amb el pas del temps el barri s'ha anat degradant, els habitatges s'han anat buidant i s'han viscut diferents episodis de conflictes. Arran de la violació, l'Ajuntament va anunciar un pla de xoc amb diverses mesures amb la finalitat de frenar la degradació del barri. Ara, cinc mesos després, els veïns asseguren que no tot s'està complint.

I si abans de l'estiu, dos casos havien coincidit en el temps, dos més ho feien a principi de desembre. El dimarts 10 es coneixia que el dia abans dos homes presumptament havien violat dues noies, una menor i una major d'edat, en un pis del carrer Hospital de Manresa. Els presumptes autors van ser detinguts. L'endemà, dimecres, doble concentració contra les violacions a la plaça Major. Una al migdia i una altra a la tarda. I l'endemà, quan la ciutat encara no havia ni tingut temps de pair els esgarrifosos fets de principi de setmana sortia a la llum un nou cas d'una presumpta violació. La víctima, altre cop una menor, va denunciar que tres homes l'havien violat en un cotxe a la zona de carrer Balmes de la capital bagenca.

La reacció institucional, entre altres mesures, va ser convocar una reunió urgent de la Junta Local de Seguretat, que va ser presidida pel conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch. Va assegurar que Manresa, amb 19 agressions sexuals denunciades fins aquell moment, no és cap cas aïllat al conjunt de Catalunya. Amb tot, les dades de criminalitat dels tres primers trimestres de l'any situen Manresa com la segona gran ciutat de Catalunya amb més agressions sexuals per habitant del país. Més enllà de la reacció institucional, les dones es van tornar a fer seus els carrers de Manresa. En una manifestació no mixta, unes 2.000 dones amb torxes van recórrer de nit el centre de la ciutat i van demanar que es vagi més enllà de les mesures policials i el Codi Penal i que s'abordi el fons de la qüestió.