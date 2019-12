Els processos judicials per les càrregues de l'1-O al Bages lluiten per evitar l'arxivament

Els processos judicials oberts per les càrregues de l'1-O al Bages lluiten per evitar que quedin arxivades judicialment de manera definitiva.

Ara per ara, el jutjat d'Instrucció 2 de Manresa avança en el cas de les càrregues del Quercus, que fins i tot l'Audiència de Barcelona ha qüestionat. L'últim a declarar per la causa ha estat el sergent que va rebre l'impacte d'una cadira en entrar a l'institut, que va revelar que que dos dies abans del referèndum ja sabien que actuarien a l'institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada. També va admetre conèixer els diferents agents que estaven a les seves ordres però en seu judicial no els va identificar. En aquest cas hi havia personada com a acusació particular la Unió d'Oficials de la Guàrdia Civil, que la jutgessa que des del juliol passat s'ha fet càrrec del jutjat ha expulsat de la instrucció perquè considera que pretenia fer de defensa encoberta dels agents.

D'altra banda, els casos sobre les càrregues que la mateixa Guàrdia Civil va protagonitzar a l'escola Joncadella de Sant Joan, a Fonollosa, Callús i Castellgalí estan en espera que l'Audiència de Barcelona es pronunciï sobre el seu futur i si el jutjat de Manresa ha de reobrir-los.

Qui s'enfrontarà a un judici aquest 2020 també relacionat amb el referèndum de l'1-O serà el pallasso de Sant Joan de Vilatorrada. El judici se celebrarà previsiblement durant el primer trimestre del 2020. Pesarrodona està acusat de desobediència greu i la fiscalia demana les penes màximes que es preveuen per a aquest tipus de delictes.

L'exregidor de Sant Joan sempre ha atribuït aquesta acusació al fet que protestés amb un nas de pallasso al costat d'un agent de la Guàrdia Civil durant les mobilitzacions del 20-S contra els escorcolls a seus de la Generalitat a Barcelona.