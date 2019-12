Puigcerdà projecta l'Arxiu a l'Acadèmia

L'Ajuntament de Puigcerdà, la Generalitat i el Consell Comarcal han segellat aquest any un acord que si s'acaba complint ha pot tenir transcendència històrica pel que fa a la cultura de la comarca i la revitalització del parc Shierbeck de Puigcerdà. Les tres institucions han acordat traslladar l'Arxiu Comarcal a l'edifici de l'antiga Acadèmia del llac.

Les tres institucions han pactat traslladar l'equipament de les actuals instal·lacions de les plantes superiors de l'antic convent dels dominics, al passeig 10 d'Abril, a l'edifici noble de l'antiga Acadèmia del llac, una casa senyorial catalogada que va ser construïda a principi del segle XX amb l'arribada dels primers estiuejants. L'acord ha fet palès que el trasllat de l'Arxiu ja és una necessitat per als professionals de l'equipament, que gestionen no tan sols l'Arxiu Comarcal sinó que també el municipal de Puigcerdà.

Segons ha denunciat el mateix Ajuntament, l'actual arxiu és el més saturat de tots els que formen la xarxa d'arxius de la Generalitat amb un índex d'ocupació del 132%. La situació obliga la Cerdanya a emmagatzemar documents a l'arxiu homòleg de la Seu d'Urgell, en un altre espai de l'ajuntament de Puigcerdà i, alhora, a no poder assumir els arxius que li són transferits per part de particulars o administracions locals. Així, l'acord entre les tres parts estableix que l'Ajuntament cedirà l'edifici de l'antiga Acadèmia a la Generalitat i que el Govern s'encarregarà de redactar el projecte de remodelació interna de la casa perquè pugui acollir el nou arxiu.

La previsió inicial amb què treballa el consistori és que les obres es puguin iniciar els primers mesos de l'any 2021. L'edifici de l'antiga Acadèmia del llac està catalogat com a Bé d'Interès Local (BCIL), de manera que la reforma n'haurà de preservar les façanes. L'antiga Acadèmia rep aquest nom perquè hi havia hagut un centre de formació. Els últims anys ha tingut diversos usos, com ara llar d'infants o seu de la Unitat d'Escolarització Compartida. Actualment acull locals per a diverses entitats culturals. Amb el nou projecte, l'edifici s'obrirà al parc sense l'actual tanca.