Renfe remodela l'estació de tren i, per fi, elimina les barreres arquitectòniques

Mai és tard si s'arriba d'hora, diu la dita. Renfe no ho acostuma a fer, d'arribar d'hora. Tampoc amb les obres de remodelació de l'estació de Manresa, que va estrenar cinc mesos més tard del previst a causa d'uns problemes amb el subministrament elèctric. Això sí, l'estació de Manresa ha quedat irreconeixible. Després de més d'un any de treballs i una inversió important d'1,4 milions d'euros, el vestíbul de l'estació de Manresa ha entrat al segle XXI. Es va inaugurar el 31 de maig. Neta, moderna i lluminosa.

Ha desaparegut la taquilla que hi havia entrant a mà esquerra. Al seu lloc hi ha màquines dispensadores de bitllets amb pantalla tàctil. A més a més s'han alçat les andanes per poder entrar a peu pla als combois i s'ha suavitzat el pendent de les escales que donen al passadís subterrani per creuar les vies i passar d'una andana a l'altra. I el més important: s'han instal·lat dos ascensors, un a cada andana, per a persones amb problemes de mobilitat o que vagin carregades. És un trajecte que dura pocs segons però que estalvia mals de cap. A l'exterior de l'estació hi ha, ara una vorera ample on abans pràcticament no n'hi havia.

La inauguració només va tenir una pega: el nou vestíbul es va estrenar sense lavabos per als usuaris del tren. Va fer falta esperar uns mesos, fins a finals d'estiu, perquè obrís novament el bar de l'estació de la Renfe, també nou, i, amb ell, els lavabos.