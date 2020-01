Un tren de por que avança al mateix ritme que al segle XIX

Les deficiències de la línia de tren entre Manresa i Terrassa ja no són una qüestió d'incidències i retards, i és que amb només tres mesos de diferència la línia tenia dos desafortunats accidents amb una víctima mortal cadascun d'ell. Aquest any s'hi han fet algunes millores i fins i tot s'han retirat límits de velocitat temporals però la realitat és que el tren continua avançant sobre la via al mateix ritme que al segle XIX, quan es va estrenar al línia i el viatge per arribar al centre de Barcelona és gairebé etern.

El primer accident va ser el 20 de novembre del 2018 a Vacarisses, en què va morir un passatger veí de Castellbell. El segon accident va tenir lloc el 8 de febrer quan un tren que havia sortit de l'estació de Manresa en direcció a Barcelona s'havia introduït a la via contrària i va impactar contra un altre comboi que avançava per la mateixa via cap a Lleida. La maquinista d'un dels trens, una jove de 26 anys, va morir com a conseqüència del xoc que hi va haver al tram entre Manresa i Castellgalí i en el qual hi va haver més d'un centenar de ferits, la majoria dels quals lleus. L'accident va passar a un quart de set de la tarda.

Com a conseqüència de l'accident, un cop la via ja estava arreglada, durant dues setmanes van ser els mateixos maquinistes els qui es van negar a circular per aquest tram fins que no van arrencar el compromís de la companyia que es garantia que no hi hauria circulacions per via contrària en aquest tram.

Al llarg d'aquest any, Adif, responsable de la infraestructura, ha assegurat que ha millorat diversos talussos entre Manresa i Terrassa i també que s'han aixecat alguns dels límits temporals de velocitat que ja s'havien convertit en eterns, de manera que al novembre en quedaven només dos, un dels quals s'hauria d'aixecar coincidint amb aquest final d'any.

D'altra banda, FGC ha anunciat que perllongarà en les propers anys les línies que uneixen Barcelona amb Manresa i Igualada fins a Gràcia, una millora que poc servirà perquè els passatgers del Bages i l'Anoia notin millores en el servei i molt pensada per consolidar la xarxa més urbana de FGC a Barcelona.

L'empresa assegura que ha estudiat les mesures per reduir el temps del viatge dels trens que uneixen Manresa i Igualada amb Barcelona, però el cost és molt gran i aquestes millores, si arriben, van per llarg.