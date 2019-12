El tribunal sentencia l'abocador de Sant Mateu disfressat de restauració

La restauració de l'antiga argilera de Sant Mateu de Bages, situada al paratge de la Vinya del Tot, a tocar de Callús, encara està per definir, però no es convertirà en un abocador. Ho va dir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb una sentència feta pública aquesta mateixa tardor, amb què enterrava la proposta de reomplir el terreny amb bales d'ecoparc.

El projecte l'havia presentat el 2011 l'empresa Efienergia, amb la idea d'omplir l'antiga argilera amb bales de residus. La proposta va aixecar polseguera al territori, sobretot a Sant Mateu i Callús, fins al punt que es va crear una plataforma contrària, que sempre va considerar que el que volia impulsar Efienergia era un abocador encobert. Dos anys més tard, la Generalitat es va oposar al projecte considerant que aquest no era l'emplaçament adequat pel tipus d'activitat que proposava. La promotora va recórrer la decisió, però aquesta tardor el TSJC ha donat la raó a la Generalitat.

Paral·lelament, hi ha en procés un nou projecte de restauració de l'argilera, en aquest cas amb escòria de foneria, que tampoc no acaba de convèncer el territori. La Generalitat l'ha admès a tràmit, i s'haurà de veure com evoluciona.