Tsunami Democràtic, la novetat en l'activisme independentista

La resposta a la sentència va posar en escena un nou actor: Tsunami Democràtic. Va ser qui va orientar cap a l'aeroport del Prat els milers d'estudiants que protestaven contra la sentència a la plaça Catalunya de Barcelona. Va aconseguir tallar l'autopista a la frontera del Pertús durant més de trenta hores, i l'anunci que preparaven una gran acció al Barça-Madrid del 18 de desembre va crear un exagerat alarmisme als mitjans espanyols, tot i que al final la resposta no fos ni multitudinària ni tècnicament eficaç. Allò que fascina de Tsunami –i atabala l'Estat– és que es tracta d'una organització clandestina, amb una cúpula desconeguda i unes cèl·lules que no fan contacte, exactament igual que els partits il·legals perseguits durant la dictadura, però que utilitza internet per fer circular les instruccions i les consignes, des d'aplicacions i servidors que protegeixen l'anonimat.