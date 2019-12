La universitat es fa gran a Manresa

La universitat a Manresa s'ha fet més gran aquest 2019. Ha crescut en equipaments, en alumnes i s'han tirat endavant iniciatives que la confirmen com a ciutat universitària sense complexos.

Exemples. La Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) ha posat en marxa el nou edifici de la FUB3 en unes dependències de l'antic escorxador modernista de la ciutat. També ha inaugurat un centre de simulació clínica únic a l'estat. Més. Coincidint amb l'inici de curs els estudis de Medicina de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya s'han desdoblat entre Manresa i Vic. A Manresa els futurs metges es formen a la unitat docent que s'ha instal·lat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de la Fundació Althaia i han començat a fer pràctiques. I al seu torn la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa (EPSEM-UPC) ha acollit enguany un dels actes acadèmics més importants a que pot aspirar una universitat: la investidura d'un doctor honoris causa.

L'any va començar amb la reconversió d'un dels edificis modernistes de l'antic escorxador de Manresa en universitat després de gairebé un any d'obres. És la nova FUB3, que ha passat d'equipament industrial a universitari. És el signe dels temps.

L'operació es va concebre com un trencaclosques. L'edifici mare de la FUB i de la Clínica Universitària havien quedat petits. La FUB3 acull els estudis de fisioteràpia en un espai privilegiat, i això va permetre a la Fundació Universitària del Bages alliberar espais a la Clínica Universitària per fer front a una altra inversió important: el nou Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic. Clau, entre altres projectes, per a la facultat de Medicina de la UVic-UCC. En total, 4 milions d'inversió als dos edificis.

A principi d'any Manresa i Vic van anunciar, per altra banda, que renovaven de forma indefinida el contracte de la federació universitària que havien signat 5 anys abans i que va suposar el naixement de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.

També a principi d'any la Politècnica de Catalunya a Manresa es va vestir de gala. La ciutat va acollir per tercer cop en la seva història la investidura d'un doctor honoris causa. Era el colofó dels 75 anys de la UPC a Manresa. Es va honorar l'expert en mecànica de roques Evert Hoek.

Entremig de tot això s'ha donat impuls a la recerca i a la investigació a les universitats manresanes i s'han creat dues càtedres vinculades a la UVic-UCC, la de Salut Mental i la de Simulació i Seguretat en el Pacient. I la Unitat Docent de Medicina, ubicada a Sant Joan de Déu, ha rebut els primers alumnes que es formaran com a metges a la ciutat. Una trentena.