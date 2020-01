«al nostre país Hi ha molta variabilitat»

«La tempesta Glòria pot ser un fenomen més enmig del canvi climàtic, però per aquesta tempesta no podem dir que estiguem vivint o no el canvi climàtic», explica Joan Rubió, vinicultor del Penedès, del celler Cal Tiques, i també responsable de la producció de vi d'alçada a Sant Julià de Cerdanyola, en el projecte la Bauma de les Deveses. Rubió sí que destaca que d'un temps ençà el que hi ha són canvis més sobtats, més fora de temps. «Les llevantades no són estranyes a casa nostra, però és un fenomen més propi de la tardor que no pas del gener», argumenta, i rebla que «el gener és un mes més aviat sec, i és difícil trobar en aquesta època episodis de pluja tan intensos i tan llargs».

Aquest vinicultor, però, veu amb preocupació la potència de la precipitació dels darrers dies, perquè això provoca molta erosió, molta pèrdua de terra que marxa aigües avall. Per això diu que treballa «amb cobertes vegetals espontànies a la vinya», per tal de protegir el sòl. És una de les mesures d'adaptabilitat que ha pres, i entén que en els propers anys caldrà anar fent una acomodació a les noves circumstàncies.

És difícil treure conclusions sobre quina ha de ser l'evolució, per exemple, de la vinya. Hi ha veus que diuen que aquestes vinyes d'alçada seran les vinyes del futur, perquè allà on tenim les vinyes situades actualment hi haurà pitjors condicions. Rubió indica que a «les vi-nyes de Sant Julià de Cerdanyola, a 1.000 i 1.200 metres d'alçada, el 2019 ha estat un any molt sec i la gent gran et diu que no és normal». De totes maneres, ell assegura que el que sí que hi ha és «molta variabilitat». Aquest és un fet que es dona arreu del país, i Rubió recorda que a la zona del Penedès on té les vinyes de la casa pairal, el 2018 es van recollir més de 800 litres d'aigua en tot l'any, quan allò habitual són 500.

Rubió, que es declara optimista de mena, diu que «el que cal és adaptar-nos, fer tasques per augmentar la fertilitat de les terres i, per exemple, treballar amb cobertes vegetals».

El seu optimisme, però, no evita que «vegi amb preocupació el canvi que hi ha. Crec que tota la variació va més ràpida del que havien anunciat», indica.