«en molts aspectes, hem passat el que se'n diu el punt de no retorn» arxiu particular

Per al manresà Josep Maria Gasol, davant del canvi climàtic, que recorda que només és una de les manifestacions del que s'anomena canvi global, «hi ha dues maneres de pensar: o vius el millor possible i t'enriqueixes tant com puguis, gastant tant com calgui, i deixant que els que et segueixin es busquin la vida; o alteres el teu comportament perquè les coses siguin millors per als que vindran darrere».

Som a temps d'aturar-ho? Ell creu que «som a temps de fer que els que ens espera no sigui pitjor! El problema ja hi és, ja el tenim al damunt. Cal adaptar-s'hi i minimitzar-ne les conseqüències». Remarca que, de fet, «en molts aspectes, hem passat el que se'n diu el punt de no retorn. Hem creat un canvi que ja no és reversible; per exemple, amb el gel de l'àrtic».

Quant a les mesures que s'estan prenent, no creu que siguin les adequades. «El principal problema és el model econòmic. I es fa molt poc per revertir-lo. El principal enemic és la societat de consum, la quantitat de coses que comprem, el poc temps que les fem durar, la mobilitat, etc.».

En el cas de l'àmbit on treballa ell, explica que «sabem que els canvis de CO2 augmentaran l'acidesa de l'aigua de mar, tropicalitzaran les comunitats, hi haurà menys producció pesquera, i és probable que s'alteri la circulació oceànica global, que podria tenir efectes encara pitjors». Demanat perquè faci un exercici d'imaginació de què pot passar al món d'aquí a trenta-cinquanta anys, és contundent: «La temperatura de la Terra augmentarà 2-3 graus de mitjana global. Tindrem el clima de Múrcia. Estarem al límit de l'aridesa. Hi haurà un increment d'esdeveniments meteorològics extrems (com aquests dies!). Hi han estat sempre, però ara seran més freqüents, i encara ho seran més. Plourà la mateixa quantitat, però en menys ocasions, més concentrat en episodis extrems. I el pitjor és que hi haurà grans migracions causades per la manca d'aigua i el clima massa càlid. Si ara tenim pressió migratòria, més n'hi haurà en el futur». Es pot comparar aquest moment d'inflexió amb algun altre de la història de la humanitat? «Els paleoceanògrafs, que estudien el registre del passat en els sediments marins, han estudiat canvis ràpids del passat, però mai no se n'han observat de tan ràpids com els actuals. Fa 20.000 anys va haver-hi una època glacial amb només 4 graus menys de temperatura mitjana que ara! En aquell moment, el nivell del mar estava 120 m per sota l'actual. El canvi (augmentar 4 graus) va trigar 10.000 anys a passar!».

Pel que fa als que neguen el canvi climàtic, assegura que «no hi ha pràcticament cap científic seriós que no ho tingui clar». Ell, com es pot comprovar, ho té claríssim.