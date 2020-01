«cada cop serà més difícil apagar els incendis forestals»

L'excap de la regió de bombers de la Catalunya Central Josep Arola diu, primer de tot, que prefereix parlar d'escalfament i no de canvi climàtic, i recorda que al llarg de la història de canvis climàtics sempre n'hi ha hagut. En aquest sentit recorda la miniglaciació del final de l'època medieval i que, malgrat que a nivell històric hi ha poques dades fiables, en documents d'esglésies sí que consten, en cinc-cents anys, nombroses rogatives pro pluvia, però només una pro serenitate. Tot i això, considera que és «molt urgent» actuar perquè l'escalfament actual, a diferència dels canvis que abans hi ha hagut en el clima, és derivat de l'activitat humana. Així, recorda que «estem tirant tones i tones de CO2 i òxids nítrits a l'atmosfera i això modifica el clima».

Pel que fa a les mesures que s'estan prenent, posa de manifest que encara falten governs, com el dels Estats Units i el de la Xina, que es comprometin més per reduir l'escalfament global. Respecte a la forma com s'està enfocant la lluita contra aquest escalfament, creu que la pressió social farà que es prenguin mesures. Tot i això, es mostra crític amb el fet que «aquesta pressió social està entomada amb certa supèrbia intel·lectual i tècnica, que ens està portant com un ramat d'una banda cap a l'altra en qüestions que no són tan certes com sembla». Posa com a exemple la substitució de motors tèrmics per motors elèctrics: «Ara hi ha una bogeria pels cotxes elèctrics perquè els seus motors no contaminen a l'hora de circular, però s'ha de produir electricitat, i tot i que se'n produeix poca en centrals de carbó, n'hi ha bastantes que funcionen amb gas i amb energia atòmica i tot genera residus, i alguna cosa n'hem de fer». Afegeix que «quan estiguem carregats de cotxes elèctrics potser haurem de trobar una solució perquè els gasos dels motors tèrmics no contaminin o potser hi haurà motors d'hidrogen».

Respecte als incendis, assegura que «cada cop serà més difícil apagar-los». Explica que «per sort nostra, la vegetació és molt activa i dinàmica i els llocs cremats s'han anat recuperant», encara que a l'altre costat de la balança hi posa el fet que en llocs cremats en els grans incendis del 86, el 94 o el 98 «ja hi ha càrrega de foc perquè hi hagi un incendi important», motiu pel qual remarca la importància de mantenir el bosc net, i recorda que cal tenir els perímetres de les cases sense arbres. En referència al temporal Glòria, diu que això fa preveure que «hi ha cases a primera línia de rius i mar que s'hauran d'ensorrar. Les zones residencials s'hauran de tractar d'una altra manera perquè siguin sostenibles», sentencia.