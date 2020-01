«ens estem dirigint a un canvi climàtic descontrolat»

«No és seriós que de seguida que hi ha un episodi meteorològic que marxa del que és habitual automàticament se'n vulgui donar la responsabilitat al canvi climàtic». Així de clar ho assegura a Regió7 el meteoròleg berguedà Aleix Serra. «D'aquesta manera estaríem dient que en el passat, fa quatre, cinc, sis dècades, i en la història d'aquest país, no hi ha hagut episodis extrems, i això no és així». El meteoròleg berguedà explica que «en els últims segles tenim documentats, i en les últimes dècades mesurats, episodis extrems de tota mena, hi ha hagut víctimes mortals per diferents episodis a Catalu-nya des de sempre».

Serra manté que «el que sí que ens permet associar determinats fenòmens amb el canvi climàtic és la seva recurrència, el seu augment o la seva disminució de freqüència». Posa com a exemple les anàlisis de sèries de temperatura. «Veiem que cada vegada va augmentant la temperatura, que cada cop són més freqüents les onades de calor i que els rècords se superen en menys temps, tot això és una mostra del canvi climàtic». El que es pot relacionar amb el canvi climàtic són alguns efectes. Per exemple, «si el nivell del mar no hagués pujat com ho ha fet en les últimes dècades pel canvi climàtic, els efectes d'un temporal marítim com aquest no haurien sigut tan importants».

Creu que s'estan prenent mesures per frenar-ho? «Sobretot, se'n parla. El que no sé és si parlar molt d'un problema és la prèvia per fer-hi alguna cosa, com seria desitjable, o senzillament se'n parla perquè tothom quedi tranquil i no fer res després», sosté. Serra assegura que revertir els efectes del canvi climàtic «no serà possible. Tots els estudis indiquen que si féssim molt bé les coses, descarbonitzant l'economia i deixant d'emetre CO2, com a màxim podríem aspirar a assolir un equilibri suportable d'augment de la temperatura, i no ho estem fent». Diu que «ens estem dirigint a un escenari de més emissions i un canvi climàtic descontrolat».

El berguedà manifesta que «el temporal Glòria ha estat una llevantada excepcional» pel seu abast i intensitat. «Segurament el fenomen més inusual ha estat a nivell de temporal marítim. Periòdicament tenim llevantades que fan estralls a la costa però moltes vegades és en alguns trams, i aquest cop ha estat tot el litoral català, fins al País Valencià i fins a la Catalunya Nord», amb onades que han arribat a 7 metres d'alçada. En alguns llocs «no té precedents i en d'altres, molt pocs». El temporal marítim s'ha sumat a un episodi intens i generalitzat al territori de pluges, ventades i neu.