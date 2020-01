«La implicació més important ha de ser dels ciutadans i del territori»

Xavier Jovés, president de la Federació de les Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya i excap de Protecció Civil de Manresa, justament aquesta setmana ha estat en una jornada sobre canvi climàtic a Tarragona.

Per a Jovés, a nivell general, fins ara «s'ha parlat de moltes coses i s'han discutit molts temes», però creu que s'ha arribat al moment de «fer coses concretes». En referència a la jornada en què ha participat a Tarragona, explicava que la Diputació tarragonina i també la de Girona han iniciat un programa de sensibilització i d'accions concretes en l'àmbit de les energies renovables.

De fet, Jovés considera que ja s'estan prenent mesures però que, per un costat, es topa amb les grans empreses energètiques i també amb normatives que no sempre són prou eficients per combatre del tot el canvi climàtic. També opina que la situació està ben encarada perquè «s'estan començant a aclarir i a posar criteris concrets sobre molts temes». Tot i això, remarca que «la implicació més important ha de venir des dels territoris i els mateixos ciutadans, i administracions com els consells comarcals han de creure en aquest model». Així, assenyala que, en l'àmbit energètic, cada territori ha d'explotar les seves possibilitats i remarca la necessitat que al Bages s'exploti més la biomassa. Recorda que les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) van crear una cooperativa que va ser pionera en aquest àmbit. Però Jovés remarca que cal més implicació perquè l'explotació del bosc sigui rendible, i que les grans instal·lacions com hospitals, presons o edificis industrials que requereixen una gran quantitat d'escalfor disposin de calderes de biomassa. Per a ell, aquesta és una manera de lluitar des de l'àmbit local contra l'escalfament global i també de mantenir els boscos nets, cosa que en definitiva també «seria una part molt important en la lluita contra els incendis, que al Bages sabem molt bé què són», sentencia.

També fa referència al debat que es genera a l'entorn del canvi climàtic quan tenen lloc temporals com el que aquesta setmana s'ha viscut a Catalunya. «Tot i que històricament han passat algunes situacions de temporals i inundacions, el que està passant aquests dies amb aigua, neu i vent tot alhora són situacions poc normals al nostre territori, però cada cop són més habituals i els problemes que ens generen són més clars. S'ha avançat molt, però encara ens toca treballar molt en aquests temes per evitar-los», i insisteix de nou en el fet que cal prendre consciència des del territori.